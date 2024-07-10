На страже психического здоровья казахстанцев

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации». В народе данный акт сразу назвали законом против лудомании.

Не секрет, что проблема втягивания казахстанцев в игровую зависимость приобрела масштаб социального зла. На треть­ем заседании Национального курултая в Атырау Глава государства отметил, что в группе риска – молодежь. Есть семьи, где игровая зависимость обер­нулась разводами, разрывом отношений, судебными исками.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области привели показательный пример: 75 долж­ников по алиментам в течение трех лет спустили в букмекерских конторах более 100 млн тенге! Это те деньги, которые могли бы пойти их детям. В целом, по статданным, объем услуг в азартных заведениях и по ставкам за последние три года вырос в 40 раз. Оборот в данной сфере исчисляется сот­нями миллиардов тенге.

Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал важную роль общественности и духовенства в разъяснительной работе. Главный имам востока страны Ермек-кажы Мукатай подтвердил: к священнослужителям часто обращаются люди с просьбой повлиять на азартного родственника, разъяснить, что Кораном азартные игры запрещены.

В семьях игроманов нередко разыгрываются драмы. Родным приходится расплачиваться за игрока, бывает, из-за проигрышей и долгов человек идет на суицид.

– В борьбе с лудоманией главным является последовательная, системная работа. Об этом не раз говорил Глава государства, – дал комментарий имам. – Мы сегодня разговариваем с молодыми людьми, поддерживаем правоохранительные органы в просветительских акциях. Такую же работу проводят и другие конфессии. Это общая проблема.

В рамках Комплексного плана борьбы с лудоманией на 2024–2026 годы Парламент провел масштабную работу. Принято более ста поправок, в том числе в шесть кодексов – Граж­данский, Предпринимательский, Трудовой, Уголовный, Уголовно-исполнительный, Об административных правонарушениях, О здоровье народа. Обновлены нормы 15 законов – об игорном бизнесе, о лотереях, банках, рекламе, связи, об обязательном страховании от несчастных случаев, о правоохранительной службе и другие.

– В этом году мы провели работу с должниками, 75 граждан самостоятельно через мобильное приложение еGov Mobile выставили запрет на участие в азартных играх, – прокомментировали в прокуратуре ВКО. – Теперь срок ограничения увеличен с одного года до 10 лет, причем отказаться невозможно. Еще одно новшество: в азартных играх запрещено участвовать лицам, включенным в Единый реестр должников, а таких в нашей стране 3,5 млн. Эти люди не смогут больше спускать деньги на ставках.

В соответствии с внесенными поправками азартные игры запрещены для военнослужащих, сотрудников госорганов, руководителей бюджетных организаций и других госслужащих. В случае нарушения их ждут жесткие меры вплоть до увольнения.

Вместе с тем дополнительные обязанности предусмотрены и для организаторов игорного бизнеса – они должны размещать в заведениях и на сайтах предупреждение о рисках и вреде участия в играх и пари.

– В прошлом году к нам за помощью обратились всего 15 человек, – рассказал директор Центра психического здоровья ВКО Мирхат Мукушев. – Понятно, что людей с зависимостью намного больше. Но чтобы пос­тавить диагноз, надо наблюдать человека в течение года, ставить на учет. Не каждый был согласен, потому что это влечет проблемы, например, с трудоустройством и получением водительских прав. Теперь законом предусмотрено консультативное наблюдение игроманов без постановки на учет, с сохранением медицинской тайны.

Давно ожидаемой нормой медики назвали запрет на продажу энергетиков лицам до 21 года. Меньше возбуждения – меньше необдуманного азарта.

По этой же причине операторы связи должны прекратить рассылку азартной «заманухи», а местные исполнительные органы – убрать рекламу букмекерских контор и тотализаторов с улиц, из кинотеатров, СМИ. Исключение – прямые трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

– Принятые поправки усилили контроль за иностранными букмекерами и интернет-казино, не имеющими лицензий, – дополнительно пояснили в надзорном органе. – Финансовым организациям запрещены операции в их пользу. Более того, организаторам интернет-казино грозит уголовная ответственность. Вводится запрет на деятельность терминалов Lotomatic и лотоклубов, электронные лотерейки будут продаваться только через официальный интернет-ресурс. Эти меры убирают саму возможность соблазна.

Нездоровое влечение к азарт­ным играм и денежным ставкам называется гемблинг. Как правило, у гемблеров море энергии и узкий круг интересов. За счет ставок они стремятся решить свои финансовые проблемы.

По словам руководителя областного центра психического здоровья, патологическая зависимость убивает социальные, профессиональные, семейные ценности. У человека меняется образ жизни. Он погрязает в долгах, перестает общаться с окружающими. Принятые государством меры, по мнению специалиста, позволят искоренить агрессивное вовлечение людей в азартную сферу и, соответственно, защитить психическое и физическое здоровье молодых казахстанцев.