На страже семьи и детства

Меры по усилению профилактики семейно-бытового насилия и правонарушений среди несовершеннолетних обсудили в конце минувшего года на заседании Координационного совета под председательством прокурора области Улытау ­Жасулана Еламанова.

По данным областной прокуратуры, в 2022–2023 годах за бытовое насилие осужден 21 человек, шесть отбывают реальное наказание в местах лишения свободы. Конфликты внутри семьи, как и ранее, зачастую остаются вне поля зрения органов правопорядка и социальных работников. Статистика показывает, что семейно-бытовые преступления чаще совершаются в состоянии алкогольного опьянения, проживающими совместно, а также безработными лицами, состоящими в гражданском браке.

Семейные ссоры порой заканчиваются трагически. К примеру, в июне 2023 года гражданин Б. в ходе распития алкоголя поссорился со своей сожительницей. Словесный конфликт перерос в поножовщину, женщина погибла. Приговором суда Б. осужден на 9 лет по статье 99 Уголовного кодекса РК. Однако оказалось, что он и до убийства неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. К сожалению, органы правопорядка не взяли на особый контроль абьюзера, а ведь при его должном осуществлении можно было избежать необратимых последствий.

Неотъемлемой частью государственной политики является забота о детях, подчеркнул Жасулан Еламанов. Одна из важнейших задач – охрана и защита прав детей, так как именно они относятся к наиболее уязвимой категории населения в социально-правовом отношении. В 2023 году в области Улытау несовершеннолетними совершено 10 уголовных правонарушений, а в отношении них – 52. 11 детей стали жертвами сексуального насилия. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Жезказгане.

Недавно в областном центре осужден гражданин Ж., который в течение двух лет неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения, которые переросли в сексуальное насилие. Члены семьи долгое время даже не догадывались, что этот человек творит, оставаясь наедине с ребенком. Тем не менее преступника удалось изобличить. Приговором суда он осужден на 18 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Учитывая важность обеспечения защиты прав несовершеннолетних, в настоящее время прокуратурой области разработан проект «Счастливое и безопасное детство», реализация которого запланирована в этом году.

По итогам обсуждения указанных вопросов члены Координационного совета договорились о сотрудничестве правоохранительных и местных исполнительных органов для повышения эффективности работы.