На страже степей: в Актюбинской области усиливают защиту от пожаров

Общество
97
Лаура Казихан

В селе Булак Кобдинского района Актюбинской области прошли республиканские командно-штабные учения «Өрт-2025», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Актюбинской области

Учения были организованы с целью отработки взаимодействия между государственными органами, оперативными службами и структурами гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

В рамках учений проведен комплекс мероприятий, включая тушение условных очагов пожара, эвакуацию населения, организацию пунктов временного размещения, отработку алгоритма действий при угрозе распространения огня, а также проверку устойчивости каналов связи и оповещения.

Всего в них приняли участие 589 человек и 147 единиц техники. Кроме того, в Булак были привлечены силы и средства из пяти соседних районов: добровольные пожарные формирования, службы пожаротушения, местные исполнительные органы, воинские части 20982 и 6655, сотрудники полиции, специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также управления предпринимательства.

Основной акцент в учениях был сделан на ликвидацию степных и лесостепных пожаров, которые особенно опасны в засушливую жаркую погоду. В таких условиях, когда растительность пересыхает, традиционные методы тушения водой оказываются малоэффективными.

Сначала в район условного возгорания направлялась тяжелая техника – бульдозеры и тракторы, которые перекапывали землю, создавая минеральные полосы и тем самым преграждая путь распространению огня. После локализации пламени к работе подключались пешие бойцы – сотрудники ЧС, добровольцы и военные, вооруженные ранцевыми огнетушителями, хлопушками и другими специализированными средствами.

Учения «Өрт-2025» стали важной проверкой сил и средств региона на готовность к чрезвычайным ситуациям. Полученные результаты будут проанализированы, а выявленные недостатки учтены для последующей коррекции планов и схем реагирования.

Стоит отметить, что с начала года в Актюбинской области зафиксирован всего один случай лесного пожара. До конца 2026 года в регионе планируется открыть семь лесопожарных станций. В настоящее время ведется строительство на трех объектах, еще четыре будут запущены в работу в течение этого года.

Кроме того, в 2025 году предусмотрено создание 12 новых пожарных постов, шесть из которых уже введены в эксплуатацию. В целом на территории области функционируют 73 пожарных поста.

В профилактике и тушении возгораний активно участвуют добровольные противопожарные формирования, численность которых составляет 1912 человек. Все они обеспечены необходимым оборудованием и проходят соответствующую подготовку.

#учения #пожаротушение #леса

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
Ферма, где роботы доят коров
Как не остаться в долгу
Когда работа начинается с заботы
«Умный дом» и все, кто в нем
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
У каждого должна быть крыша над головой
Подготовили пляжи и спасателей
Навели порядок в древнем Сауране
Испытание броней и огнем
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Современный реабилитационный центр построили в Атырау
«Димаш төбе» – особенный объект
У каждого должна быть крыша над головой
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]