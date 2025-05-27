Фото: ДЧС Актюбинской области

Учения были организованы с целью отработки взаимодействия между государственными органами, оперативными службами и структурами гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.

В рамках учений проведен комплекс мероприятий, включая тушение условных очагов пожара, эвакуацию населения, организацию пунктов временного размещения, отработку алгоритма действий при угрозе распространения огня, а также проверку устойчивости каналов связи и оповещения.

Всего в них приняли участие 589 человек и 147 единиц техники. Кроме того, в Булак были привлечены силы и средства из пяти соседних районов: добровольные пожарные формирования, службы пожаротушения, местные исполнительные органы, воинские части 20982 и 6655, сотрудники полиции, специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также управления предпринимательства.

Основной акцент в учениях был сделан на ликвидацию степных и лесостепных пожаров, которые особенно опасны в засушливую жаркую погоду. В таких условиях, когда растительность пересыхает, традиционные методы тушения водой оказываются малоэффективными.

Сначала в район условного возгорания направлялась тяжелая техника – бульдозеры и тракторы, которые перекапывали землю, создавая минеральные полосы и тем самым преграждая путь распространению огня. После локализации пламени к работе подключались пешие бойцы – сотрудники ЧС, добровольцы и военные, вооруженные ранцевыми огнетушителями, хлопушками и другими специализированными средствами.

Учения «Өрт-2025» стали важной проверкой сил и средств региона на готовность к чрезвычайным ситуациям. Полученные результаты будут проанализированы, а выявленные недостатки учтены для последующей коррекции планов и схем реагирования.

Стоит отметить, что с начала года в Актюбинской области зафиксирован всего один случай лесного пожара. До конца 2026 года в регионе планируется открыть семь лесопожарных станций. В настоящее время ведется строительство на трех объектах, еще четыре будут запущены в работу в течение этого года.

Кроме того, в 2025 году предусмотрено создание 12 новых пожарных постов, шесть из которых уже введены в эксплуатацию. В целом на территории области функционируют 73 пожарных поста.

В профилактике и тушении возгораний активно участвуют добровольные противопожарные формирования, численность которых составляет 1912 человек. Все они обеспечены необходимым оборудованием и проходят соответствующую подготовку.