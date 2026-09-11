На Татарской слободе

Застывшая в камне история

Уральск для купцов был воротами в Среднюю Азию. На картах конца XIX – начала XX веков можно увидеть, что в городе было две татарские слободы: в Куренях – старотатарская, где жили ногайские татары, и новотатарская, от сегодняшних улицы Г. Тукая до улицы Пугачевской, включавшая Казанскую площадь. Здесь проживали купцы и ремесленники из Казани. До 1897 года в городе было три мечети: Красная (в новой татарской слободе), войсковая и еще одна деревянная. Все они располагались по одной стороне от главной тогда улицы – Большой Михайловской. На противоположной размещались все церкви. До наших дней сохранилась лишь Красная мечеть. В связи с ориентацией на Мекку здание чуть выбивается из привычной геометрии квартальной застройки.

– Красная – потому что была построена из красного кирпича, покрашенного суриком. Войсковую называли Белой мечетью, – рассказывает директор уральского музея Габдуллы Тукая Марат Багаутдинов. – В 1864 году ее мулле дали разрешение вести метрические книги. В 1871 году мечеть открылась. Первым имамом был Ахмади Ишмухамедов. Он передал права правления Мутыгулле Тухватуллину – духовному наставнику и учителю Тукая. В Уральске две трети купцов были татары, вместе с духовенством они взяли на себя ответственность по организации мектебов и медресе, поддерживая их материально.

Мектебы давали начальное образование. Дети там учились читать, писать, считать. Образованием девочек тогда занимались жены мулл. В медресе обу­чение было платное, брали туда детей одаренных, склонных к наукам. В начале XX века в Уральске было четыре медресе. 13-летнее обучение в них приравнивалось к университетскому образованию.

В 1930-х годах службы в церквях и мечетях прекратились. Культовые сооружения были разрушены или отданы под другие нужды новой власти. Здание Красной мечети передали под артель инвалидов. Во время Великой Отечественной войны здесь разместился госпиталь, после – ремесленное училище, затем общежитие, склады. Здание долгие годы представляло из себя аварийную заброшку. Мечеть спасли благодаря инициативе актива татарского культурного центра. Местный предприниматель и меценат, руководивший тогда татарским центром, Ришат Хайруллин на свой страх и риск начал ее восстановление за собственные средства. Он сумел объединить вокруг этой идеи бизнес-сообщество, подключив общественных деятелей. Помогали, что называется, всем миром: деньгами, материалами, рабочей силой. И не только татары. Серьезность намерений заметили в Астане и Казани. В августе 2006 года Красную мечеть торжественно открыли. Она носит имя последнего имама Мухаммеда-­гарифа Тулбаева, ставшего жертвой политических репрессий.

Единую архитектурную композицию Красной мечети составило восстановленное здание медресе «Ракыйбия». В советское время здесь размещался детский дом, в числе воспитанников которого был и будущий композитор Назиб Жиганов. Позже отданное под жилье старинное здание серьезно ветшало. Было принято решение найти спонсоров, воссоздать первозданный облик здания. Средства выделило ПАО «Татнефть» по поручению Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова.

Еще до пандемии расселили 12 семей, которые здесь жили. Когда приступили к ремонту, оказалось, надо усиливать фундамент. Потребовалось дополнительное финансирование. Поэтому восстановление затянулось. Сейчас работы завершены. Здесь будет размещаться Татарский культурный центр. Уже перевезли библио­течные фонды. Возобновились занятия воскресной школы, где дети учат родной язык. Проходят репетиции образцового ансамбля народного танца «Ялкын», руководит которым певица, заслуженный работник культуры рес­публики Татарстан Эльмира Амирова.

Как и Красная мечеть, здание медресе «Ракыйбия» является памятником архитектуры XIX века и находится под охраной государства. Торжественное открытие восстановленного здания, на которое приглашена делегация Всемирного конгресса татар, запланировано на октябрь.

Духовная родина великого Тукая

В нынешнем году провели ремонт и в музее Габдуллы Тукая. Обновление приу­рочено сразу к двум юбилеям: 20-летию со дня открытия музея и 140-летию со дня рождения поэта.

Оказывается, инициативе создания музея Тукая в Уральске уже 100 лет!

– Еще в 20-х годах прошлого века уральские татары просили власти отдать дом Мутыгуллы Тухватуллина под музей поэта. Но нам передали здание в январе 2006 года, – рассказывает Марат Рафаильевич. – Этому предшествовала масштабная многолетняя работа Уральского (с 2008 года – Евразийского) центра Г. Тукая под руководством общественного деятеля, доктора педагогических наук, профессора Разака Абузярова. Видя, как в Уральске чтят память народного поэта, Республика Татарстан выделила средства на реставрацию дома и создание в нем музея. В декабре 2006-го мы встречали в нем первых посетителей.

Дом был построен в середине XIX века. В начале прошлого века в нем случился пожар, сгорел второй, деревянный, этаж. Имам вновь отстроил его уже из кирпича, поручив каменщикам сделать его единым по стилю с Красной мечетью.

Габдулла Тукай не жил в этом доме, но часто бывал здесь, так как был вхож в семью Тухватуллиных. В четыре года мальчик остался круглым сиротой. Его дед был аульным муллой, имел большую семью. Возможностей прокормить еще одного ребенка не было. Несколько лет будущему поэту пришлось жить в чужих семьях, затем – в семье тети.

В медресе «Мутыйгия», куда Габдулла поступил учиться, он и встретил друга своего отца Мутыгуллу Тухватуллина, который на долгие годы стал его учителем и наставником. Медресе, основанное самим Мутыгуллой, было новометодным, во многом приравнивалось к светской школе. Его здание не сохранилось.

Семья у имама была большая, а его дом – настоящим центром культурного общения. Молодежь, собиравшаяся здесь, обсуждала не только музыку, книги и театр, но и продвигала идеи образования, рассуждала о политических реформах.

Экскурсии директор всегда начинает с зала, расположенного на первом этаже. Старинные мебель, предметы быта, посуда, одежда, украшения, музыкальные инструменты, книги, альбомы будто переносят посетителя в прошлое, показывая, чем жило уральское купечество. Ремонт в этом зале уже закончен, теперь предстоит обновить стенды.

Часть экспонатов планируют перенести в подвал дома, где в те времена располагалась типография. Экспозиция будет посвящена издательской деятельности сына Мутыгуллы – Камиля Мутыги и Габдуллы Тукая.

Путь от наборщика до редактора

Камиль, получивший образование в медресе своего отца и университете Каира, был новатором, чьи взгляды опережали эпоху. Он сыграл важную роль в формировании мировоззрения Габдуллы Тукая, становлении его как поэта и журналиста. Многие свои идеи он продвигал печатным словом. Так, он выкупил газету «Уралец». Когда в 1906 году ее запретили, начал издавать ее под новым названием «Уральскiй дневникъ». Она выходила на русском языке. Наряду с ней редакция под руководством Камиля Мутыги приступила к выпуску газеты «Фикер» («Мысль») – одной из первых на татарском языке, первого общественно-политического и литературного журнала на татарском языке «Аль-Гаср аль-джадид» («Новый век») и сатирического журнала «Уклар» («Стрелы»). В этой редакции молодой Тукай прошел путь от наборщика до журналиста и редактора, печатал свои стихи и статьи. Издания распространялись по всей России, благодаря чему Тукай стал известен. В 1907-м все эти издания в Уральске были закрыты.

Камиль печатал и распространял не только периодику. В Коммерческом клубе у него была книжная лавка. Вместе с Габдуллой они планировали организовать в Уральске подготовку учителей для мусульманских школ. Приняли участие в учредительном съезде кадетов Казахстана, который прошел в декабре 1905 года. Материалы этого съезда опубликованы в газете «Фикер». В зале приказчиков гостиницы­ «Казань» организовывали вечера для татарской и казахской молодежи с диспутами, концертами.

– В Уральске Габдулла Тукай получил прекрасное образование, сформировался как писатель и общественный деятель. Здесь он написал 50 стихотворений, вошедших в золотой фонд татарской классической литературы, опубликовал 40 статей в газетах и журналах. Поэтому мы считаем, что именно на земле Приуралья­ его духовная родина, – отмечает Марат Багаутдинов.

Стол наборщика, номера газеты «Уральскiй дневникъ» и рисунки сатирического журнала, другие экспонаты, связанные с издательской деятельностью, пока размещаются в залах второго этажа музея. Рядом уголок, показывающий убранство татарской избы, экспозиции, посвященные композитору Назибу Жиганову, оперной певице, первой народной артистке Татарстана дочери Мутыгуллы Галие Кайбицкой, уральскому скульптору Хасану Шамсутдинову, а также тем, кто принимал самое активное участие в организации музея, восстановлении Красной мечети.

Неразрывная связь поколений

В связи с тем, что татарский культурный центр переехал в отреставрированное здание медресе, дом, где он размещался до недавнего времени, теперь станет частью музейного комплекса. На втором этаже разместится конференц-зал, первый этаж займут новые экспозиции. Они будут посвящены не только жизни и творчеству великого Тукая, но и землякам, внесшим вклад в социальное, экономическое и культурное развитие региона и страны. В их числе потомки Мутыгуллы Тухватуллина, профессор Разак Абузяров, археолог Гаяз Кушаев, архитектор Рустам Вафеев и другие. Известным личностям Приуралья будет посвящена и намеченная на сентябрь международная конференция, которая пройдет в рамках юбилейных мероприя­тий. На осень запланирована также выставка работ местного художника Рафхата Рамазанова.

Татарский культурный центр и сегодня продолжает вести активную работу по сохранению традиций, языка и культуры, поддерживая тесный контакт с учеными, общественными деятелями, энтузиастами Республики Татарстан, членами Всемирного конгресса татар. Его двери всегда открыты для гостей, которые приезжают в Приуралье, чтобы подробнее узнать о судьбе своих предков.

Ежегодно в апреле проходят Тукаевские чтения. С каждым годом это мероприятие становится все более популярным, а значит, творчество великого татарского поэта как и прежде находит отклик в юных сердцах. В этом году чтения объединили более 140 участников. В онлайн-формате участвовали чтецы из Татарстана, Актобе, Самары, Тольятти.