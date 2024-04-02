На ТЭЦ Казахстана обновят котлы и турбины

Энергетика
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Глава Минэнерго доложил о подготовке к ремонтной кампании на теплоэлектроцентрали в моногородах, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства во вторник доложил о подготовке к ремонтной кампании на ТЭЦ в моногородах, а также о развитии градообразующих предприятий в отрасли ТЭК.

«Особое внимание министерство уделяется подготовке к следующему отопительному сезону по ТЭЦ в моногородах. Так, в соответствии с планом-графиком запланирован ремонт и реконструкция 28 котлов и 11 турбин в городах Степногорск, Риддер, Темиртау, Шахтинск, Рудный Экибастуз, Кентау», - сказал министр.

За ходом ремонтных работ установлен еженедельный контроль с посещением территориальных департаментов Комитета энергонадзора. На ежемесячной основе проводятся отраслевые селекторные совещания по выявлению и решению проблемных вопросов.

Касательно развития инфраструктуры, по данным главы министерства, на сегодняшний день все 20 моногородов обеспечены электричеством и теплом.

На сегодня реализуются 2 проекта в рамках действующего рынка мощности.

В Степногорске проект «Восстановление котлоагрегата и замена турбоагрегата на Степногорской ТЭЦ» на общую сумму 25 млрд. тенге, завершение проекта планируется в 2026 году.

Также планируется модернизация Балхашской теплоэлектроцентрали (в том числе: установка котлоагрегата №5; установка турбоагрегата №5), общей стоимостью 27,2 млрд. тенге Завершение проекта планируется в 2027 году.

В ближайшей перспективе за счет средств республиканского бюджета в г. Лисаковск планируется реализация проекта «Строительство газопоршневой установки для собственных нужд центральной городской котельной» общей стоимостью 858 млн. тенге, завершение проекта планируется в 2025 году.

«Реализации данных проектов позволит покрыть тепловую нагрузку в моногородах, улучшить качество и надежность теплоснабжения потребителей за счет обновления основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, а также обеспечит ввод новых энергомощностей», - доложил министр.

Касательно газоснабжения из 20 моногородов в настоящее время газифицированы 9 городов. Не газифицированными остаются 11 городов: Степногорск (Акмолинская область), Аксу и Экибастуз (Павлодарская область), Риддер, Алтай (Восточно-Казахстанская область), Курчатов (область Абай), Балхаш, Абай, Шахтинск (Карагандинская область), Сатпаев, Каражал (область Ұлытау).

В связи с отсутствием газотранспортной инфраструктуры в Северных и Восточных регионах страны, вышеуказанные города остаются не газифицированными на сегодняшний день.

В перспективе газификация данных моногородов позволит обеспечить газом порядка 600 тыс. чел., соответствующая работа ведется и находится на контроле министерства.

Также глава Минэнерго рассказал о мерах по развитию градообразующих предприятий в отрасли ТЭК, а также проведению и модернизации инженерной инфраструктуры.

В отрасли ТЭК осуществляют деятельность 4 градообразующих предприятия: в г. Курчатов расположен «Национальный ядерный центр» (далее – НЯЦ РК); в г. Аксай расположена одна из крупнейших компаний нефтегазовой отрасли страны это «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;  в г. Жанаозен осуществляет свою деятельность одна из наиболее крупных нефтедобывающих компаний Мангистауской области АО «ОзенМунайГаз»; в г. Экибастуз осуществляет свою деятельность Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

#ТЭЦ #реконструкция #Алмасадам Саткалиев

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