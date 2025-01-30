Биржевики в РК ограничивали доступ к торгам на уголь

Аффеллированные брокеры допускали бизнесменов к торгам только за деньги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, она реализовывала уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение.

Руководство биржи тем самым нарушало основополагающий принцип биржевой торговли. Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

«Руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение», – пояснили в госоргане.

В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.