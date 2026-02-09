Команда Kazakhstan C с результатом 1 минута 28 секунд установила рекорд и заняла первое место. Среди 109 команд из 48 стран мира второе место заняла команда Kazakhstan D, передает корреспондент Kazpravda.kz
Команда Kazakhstan B лишь немного уступила соперникам из России и заняла четвёртое место. При этом стоит отметить, что команда Kazakhstan B финишировала с результатом 1 минута 26 секунд, однако из-за 10 секунд штрафного времени итоговый показатель изменился на 1 минуту 36 секунд.
Команда Kazakhstan A вошла в топ-10. Женская команда Tomiris, превзойдя мужчин, заняла первое место среди девушек, а в общем командном зачёте расположилась на 22 месте.