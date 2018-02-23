​На верном пути

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Еркин Исимбаев, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области, Кокшетау

Глава государства с самого начала обращал наше внимание на историческую значимость перехода на латиницу, акцентируя внимание на необходимости принятия взвешенного решения по этому вопросу. Елбасы услышал мнение общественности о необходимости внесения изменений в ранее предложенный вариант. Дав время ученым, лингвистам определиться с наилучшим вариантом казахского алфавита на латинице, Президент подчеркнул важность участия народа Казахстана в принятии государственных решений.

За годы независимости у нашей страны накопилось много достижений. Казахстан не случайно называют страной реформ, гармоничного развития и гарантом стабильности. В ходе экономических и политических преобразований пришло понимание необходимости духовного возрождения, органическая часть которой – переход казахского языка на латиницу.

Считаю, что мы на верном пути. Преимущества перехода на латиницу очевидны. Лидируя в информационном пространстве, латинская графика придаст казахскому языку новые возможности интеграции в глобальную систему науки и образования. Переход будет еще больше способствовать сближению нашей страны с мировым сообществом. Это уверенный шаг к узнаваемости Казах­стана в мире. И конечно, переход на латинскую графику позволит развиваться казахскому языку.

В связи с этим мы понимаем всю ответственность и объем предстоящей работы, связанной в том числе с подготовкой педагогов к работе в новых условиях. В прошлом году в системе повышения квалификации педагогов Акмолинской области по различным направлениям курсовой подготовки прошли обучение более 5 000 специалистов, из них более тысячи – учителя предметов языкового цикла. В нынешнем году коллектив нашего института планирует подготовить около 800 педагогов казахского, русского и английского языков на курсах по обновлению содержания образования и краткосрочных курсах по госзаказу.

Переход на латиницу стал свое­временным проектом, отвечающим национальным интересам республики. Мы с пониманием воспринимаем этот взвешенный шаг Президента, прогрессивный для нашей страны. Реализация перехода казахского языка на латинскую графику открывает Казахстану новые горизонты для духовного развития, предоставляет еще большие возможности для адаптации к глобальной конкуренции на мировом прос­транстве. 

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