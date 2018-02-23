На верном пути
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Еркин Исимбаев, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области, Кокшетау
Глава государства с самого начала обращал наше внимание на историческую значимость перехода на латиницу, акцентируя внимание на необходимости принятия взвешенного решения по этому вопросу. Елбасы услышал мнение общественности о необходимости внесения изменений в ранее предложенный вариант. Дав время ученым, лингвистам определиться с наилучшим вариантом казахского алфавита на латинице, Президент подчеркнул важность участия народа Казахстана в принятии государственных решений.