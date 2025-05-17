Фото: пресс-служба театра

В течение двух месяцев «Опералия-2025» обещает стать настоящим культурным марафоном, где каждое событие будет не похоже на предыдущее. Это уже третий год, как «Астана Опера» принимает фестиваль, которому более двадцати лет.

Культурный марафон, объединяющий искусство разных стран и эпох, продлится с 16 мая по 13 июля, предлагая зрителям разнообразную и насыщенную программу, включающую оперные постановки, балеты и концертные выступления с участием артистов из Италии, Болгарии, Китая, Монголии, России и Казахстана.

На церемонии открытия царила невероятная творческая атмосфера. Специально для зрителей театра перед началом представления было организован перфоманс с участием оперных и балетных звезд и именитых музыкантов-виртуозов. Главные виновники торжества в ярких сценических нарядах прошлись по красной дорожке под аплодисменты публики.

Артисты с удовольствием общались и фотографировались с поклонниками. В фойе о предстоящих спектаклях и концертах информировали афиши, костюмы и видеоролики на LED экране.

Между делом организаторы рассказали о предстоящих планах.

«В рамках проекта в течение месяца будет показано более 30 невероятных спектаклей и перфомансов. Надеемся, что очередная «Опералия», которая стартует сегодня тремя спектаклями Пети оставит неизгладимый след в культурной жизни страны. К нам зрители будут стремиться с еще большим удовольствием, так как публику будут удивлять именитые артисты из разных стран. «Опералия» всегда объединяет творчество и дружбу. Невероятное количество талантливых людей из разных стран посетят казахстанскую столицу и выступят на нашей сцене», – говорит директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов.

Художественный руководитель балетной труппы театра, народная артистка России Алтынай Асылмуратова поблагодарила зарубежных гостей, задействованных в новых постановках балетов Ролана Пети.

«Уверена, что наши артисты счастливы. У них есть возможность прикоснуться к таким шедеврам, участвовать в творческом процессе. Действительно, это три уникальных балета. Как всегда, гениальный Ролан Пети ни на кого не похож. Он очень своеобразен. В прошлом году наши артисты приняли участие в конкурсе и удивили жюри в Санкт-Петербурге высоким уровнем исполнения. Что касается, программы «Опералии», то они прошли испытанием временем. Во-первых, это очень интересная, эмоциональная актерская работа. Не только женщина в центре, но и мужчины.В частности, «Юноша и смерть» -мечта каждого выдающегося танцовщика выйти на сцену в таком балете, в том числе Михаил Барышников, Рудольф Нуриев и представители последующих поколений. Наша версия балета «Кармен» тоже удивительная. Несмотря на то, что эти балеты созданы в период с 1946 по 1949 годы сейчас они смотрятся актуально и свежо», – считает она.

Конечно же, кульминацией вечера стал премьерный показ трех одноактных балетов выдающегося французского хореографа Ролана Пети – «Арлезианка», «Юноша и смерть» и «Кармен», которые задали старт масштабного международного проекта.

В этих постановках танцовщики и симфонический оркестр театра «Астана Опера» под управлением Элмара Бурибаева, легко и нетривиально обыгрывают совершенно разные любовные истории.

Культовый французский балет «Арлезианка» представляет собой драму о гибельной страсти юного сына фермерши Фредерика к женщине с «сомнительным прошлым» из южного города Арля в Провансе.

В разные дни две пары исполнителей главных партий Еркин Рахметуллаев, Шугыла Адепхан, а также Султанбек Гумар и Анастасия Заклинская выразительным языком танца показали на сцене как любовь простой крестьянской девушки Виветт не может излечить романтического героя от роковой страсти.

Затем триада продолжилась контрастным спектаклем «Юноша и смерть». В лирических образах не менее убедительно смотрелись Бактияр Адамажан с Анастасией Заклинской и Серик Накыспеков в тандеме с Лимарой Айдаровой.

Балетоманы с интересом наблюдали за тем, как бедный молодой художник, испытывающий находится в ожидании возлюбленной, нервно поглядывая на часы. Когда она появляется он не понимает, что в ее облике за ним пришла Смерть. Герой тщетно пытается вырваться из гнетущего одиночества. Только уход из жизни выводит его из постылой реальности в иные измерения.

Премьер «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Бактияр Адамжан впервые вышел на сцену с партией Юноши в 2018 году перед итальянскими зрителями. Казахстанская публика также тепло встретила выступление и устроила овации после того, как артист спустился в зрительный зал.

«Прелесть этой постановки состоит в том, что этот балет невозможно станцевать одинаково, каждый раз возникают разные ощущения. Спустя годы непросто показывать на сцене юношеский максимализм и раскрывать внутреннюю трансформацию героя. Сейчас у меня есть своя семья, поэтому уже возникло другое видение образа. Даже если с героями происходит трагедия оптимистичный человек можно найти свет в конце тоннеля. Наверное, можно провести параллели со спектаклем «Ромео и Джульетта», когда враждующие кланы после кончины детей приходят к миру. Такие истории учат преодолевать трудности, бороться со сложившимися обстоятельствами и идти наперекор судьбе. В любом случае надо ценить жизнь, хотя и у смерти есть своя красота», – отметил Бактияр Адамжан.

В финале вечера зрителям показали знаменитый балет «Кармен», состоящий из пяти коротких сцен рассказывающий о последнем романтике, растоптанном жестоким, циничным и аморальным обществом.

Вульгарная, обольстительная, наглая, требовательная, соблазнительная и легкомысленная Кармен считается яркой представительницей этой порочной среды. Здесь Хозе предстает не солдатом и не контрабандистом, а окутанным страстью борцом за поруганную любовь.

В роскошных декорациях узнаваемы улица у сцен табачной фабрики, таверна, комната Кармен и задворки арены, где блистали в двух составах блистали примы-балерины ,заслуженные деятели Казахстана Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаев и их сценические партнеры Галымжан Нурмухамет, Диас Курмангазы, Айдан Калжан и Олжас Тарланов.

По традиции ежегодно «Опералия» обогащает культурную жизнь страны. Нет сомнений, что в ближайшее время публика насладиться выступлениями мирового масштаба, так как впереди театралов ожидает много творческих открытий.