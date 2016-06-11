​На зарядку становись!

По словам руководителя сестринской службы АО «ННМЦ» Жумабека Ибраева, цели и фестиваля, и флэшмоба состоят в том, чтобы напомнить всем: недостаточная физическая активность – четвертый по значимости фактор риска смерти в мире, ежегодно по этой причине умирают примерно 3,2 млн человек. К тому же гиподинамия приводит к развитию неинфекционных болезней, речь идет в первую очередь о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете.

Для снижения риска развития неинфекционных заболеваний каждому человеку необходимо ежедневно уделять внимание физическим упражнениям. Детям до 18 лет достаточно 60 минут в день, взрос­лым нужно уделять зарядке не менее 2,5 часа. Это время также можно посвятить пешим прогулкам, играм, плаванию, катанию на велосипедах...

Участники флэшмоба пообещали, что такие акции будут регулярными.