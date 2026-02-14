Сегодня в Астане состоялось заседание экспертного клуба «SARAP» на тему «Историко-культурное наследие в системе конституционных ценностей Казахстана». Мероприятие организовано Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

На заседании была подробно обсуждена роль историко-культурного наследия в системе ценностей, закреплённых на конституционном уровне, а также его значение в укреплении национальной идентичности и обеспечении общественного согласия.

Эксперты подчеркнули стратегическую значимость исторической памяти и культурной преемственности для укрепления государственности, отметив, что охрана историко-культурного наследия является не только элементом культурной политики, но и неотъемлемой частью конституционного порядка.

В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, эксперты, представители государственных органов и неправительственных организаций.

Модератор – заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Мунира Абулова отметила важность мероприятия и подчеркнула, что в новом проекте Конституции особое внимание уделяется культуре и образованию, науке и инновациям.

«Историко-культурное наследие – это духовная основа общества и важный фактор, определяющий содержание конституционных ценностей. В новом проекте Конституции данное направление также не осталось без внимания, национальным ценностям уделено особое внимание, а обязанности граждан и государства четко определены. Такие изменения укрепляют правовую основу признания историко-культурного наследия как блага общества».

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», член Конституционной комиссии Дихан Қамзабекұлы отметил, что новый проект Конституции охватывает вопросы, которые ранее не обсуждались, но на сегодняшний день имеют особое значение.

«Преамбула Конституции, охватывая тысячелетнюю историческую преемственность, ценности образования, науки и культуры, определила новые стратегические ориентиры. Закрепление этих направлений на уровне Конституции будет способствовать развитию культуры, дальнейшему продвижению нашего историко-культурного наследия, укреплению духовных ценностей в обществе и продолжению преемственности между поколениями».

На заседании с докладом выступила директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, председатель Национального комитета РК программы ЮНЕСКО «Память мира» Күміс Сейітова.

«Закрепление вопросов историко-культурных ценностей на уровне Конституции оказывает значительное влияние на продвижение богатого наследия страны на международной арене. Этот шаг четко определил приоритеты культурной политики государства», – сказала спикер.

В обсуждении также приняли участие поэт, член Союза писателей Казахстана Серікзат Дүйсенғазы, директор Центра этномедиации ИПЭИ, культуролог Фарида Мұсатаева, которые выступили с речью, акцентировав внимание на роли государства и научно-исследовательских институтов в реализации конституционных принципов, направленных на защиту историко-культурного наследия.

Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы сохранения историко-культурного наследия, его научного изучения и широкой популяризации на международном и местном уровнях. Эксперты обменялись мнениями и выдвинули предложения по систематизации, совершенствованию и повышению эффективности работы в этом направлении.

В конце встречи участники пришли к выводу, что новый проект Конституции создаст более сбалансированную модель государственного управления, которая также даст новый импульс для популяризации историко-культурного наследия.