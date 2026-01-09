Наблюдать и наслаждаться

Вот и пролетели самые долгожданные новогодние праздники, им на смену пришли рабочие будни суровой зимы, все взялись за дела, которые откладывали до понедельника, и жизнь вновь закипела, завертелась, понеслась... Как справедливо замечала чудесная поэтесса Ольга Бакулина: «Глаза открываешь – восемь,⁄Сходил в магазин – среда.⁄ Сварил себе кофе – осень,⁄Прилег отдохнуть – зима».

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Крутимся в ежедневной суете: завтраки,­ обеды, ужины; детсад, школа, работа; любовь, обида, забытье. Полночи скролим ленту, убегая от собственных мыслей. А утром, невыспавшиеся, снова бежим спасать мир и доказывать, что достойны места под солнцем.

И только когда кто-то, например, внезапно этот мир покидает навсегда, мы, встрепенувшись, поднимаем голову и смотрим на все это будто свысока. Мы начинаем замечать детали, понимать важность, казалось бы, обыденного и в то же время принижать значимость всего остального. Мы становимся чуточку мудрее, но на пользу ли эта мудрость, если время убегает еще быстрее, оставляя за собой лишь призрачные очертания былых побед...

Вот и я пребывала в полной уверенности, что была на осмотре стоматолога этим летом. Но, как выяснилось, ошиблась ровно на год, который, видимо, пролетел для меня так же незаметно, как и многие последние годы. Результат такой беспечности – сложный пульпит, три болезненных приема и не менее болезненные для моего бюджета финансовые траты.

Но, как известно, все, что с нами случается, даже плохое, обязательно нам для чего-нибудь нужно и, по сути, нами же и привлечено. Так и история с пульпитом имела для меня чудесное и полезное завершение (не считая пролеченного зуба, конечно).

Не знаю почему, но уже прощаясь с доктором, я вдруг у него спросила:

– А в чем, по-вашему, смысл жизни?

Надо сказать, что этого интеллигентного, приятного человека я уважаю не только за высочайший профессионализм, но и за теплое отношение, а также за некую житейскую мудрость, видимую невооруженным глазом. И мне действительно было важно узнать, что же он думает по этому все чаще беспокоящему меня в последнее время философскому вопросу.

Только что проводивший у меня во рту сложнейшие медицинские манипуляции доктор ничуть не удивился и принялся живо отвечать.

– Мне кажется, в каждом возрасте свой смысл. До 20–25 лет нужно упорно учиться, потому что позже делать это будет все сложнее. До 30 лет стоит обзавестись семьей, иначе потом это уже может казаться ненужным или труднодостижимым. До сорока хорошо бы уже разбогатеть, а если этого не случилось, то, скорее всего, вам это уже и не надо.

– А что же делать нам, кому за сорок? – не унималась я.

– Наблюдать и наслаждаться, – с улыбкой ответил мой дантист, представший в этот момент для меня настоящим гуру.

Вот такими неожиданно прекрас­ными могут оказаться походы к стоматологу! А ведь и вправду, если находить в этой круговерти время для наблюдения – за собой, окружающими нас людьми, событиями и жизненными перипетиями, то можно получить невероятное наслаждение.

Вдруг окажется, что пить ароматный свежесваренный кофе без последствий могут далеко не все, а тебе повезло. Что если заболел зуб, то это не просто досада, а, возможно, важный жизненный урок. И вообще, ты сегодня проснулся и можешь философствовать с кем угодно, а это уже, согласитесь, немало.

