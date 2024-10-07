Наблюдатели от ШОС: Референдум состоялся в атмосфере открытости

Референдум
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Члены миссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подвели итоги своей работы в ходе наблюдения за референдумом по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

Итоговое заявление огласил глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов.

Наблюдатели от ШОС отметили, что для проведения референдума были созданы все условия, в т.ч. и для граждан с ограниченными возможностями. По словам Олега Копылова, сторонники и противники строительства АЭС свободно проводили агитацию по вопросу, вынесенному на референдум. 

«Запуск альтернативных платформ свидетельствует о практических мерах, принятых правительством Республики Казахстан, в целях обеспечения свободного волеизъявления», - отметил спикер. 

Члены миссии посетили 35 участков, свободно выбранных для наблюдения. Глава миссии наблюдателей ШОС констатировал, что голосование проходило спокойно, с соблюдением установленного порядка. В период наблюдательной работы жалоб и замечаний в адрес членов миссии не поступало.  

«Миссия отмечает, что референдум состоялся в атмосфере открытости и прозрачности, с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для граждан. Миссия заявляет, что республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проведен в соответствии с действующим законодательством и принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами. Миссия признает референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане открытым, свободным и легитимным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан», - зачитал текст заявления глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов.

#ШОС #референдум

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