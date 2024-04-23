Набор медалей и заветные лицензии в Париж-2024 получили казахстанские спортсмены

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Кошкарбек Тусипов

Так, на минувшей неделе казахстанский параспорт­смен Темирхан Дайырбек завоевал очередную лицензию на летние Паралимпийские игры, которые пройдут с 28 апреля по 8 сентября. Он победил на чемпионате Азии по пара-академической гребле PR 1m1X в Южной Корее на дистанции 2 000 м.

фото gov.kz

Это уже 12-я лицензия, завоеванная казахстанскими параспортсменами для участия в Параиграх в Париже. Ранее лицензии получили парапауэрлифтер Давид Дегтярев, параканоэист Спатай Бибарыс, легкоатлет Дастан Мукашбеков, сборная Казахстана по волейболу сидя, в парапулевой стрельбе – Еркин Габбасов, три лицензии в параплавании и у паратаэквондистов – Камиля Досмалова, Нышан Омирали и Нурлан Домбаев.

43-ю лицензию на традиционную летнюю Олимпиаду принес нам Владислав Яковлев, успешно выступивший в соревнованиях среди одиночек на Азиатском отборочном турнире по академической гребле в Южной Корее. Он также победил на дистанции в 2 000 м.

Лицензию в Париж-2024 взял гимнаст Нариман Курбанов, показавший четвертый результат в финале упражнений на коне на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Он по итогам выступлений на всех этапах стал вторым в мировом рейтинге.

В Катаре и другой казахстанец – Милад Карими завоевал «золото» в вольных упражнениях, еще один наш гимнаст – Дмитрий Патанин занял третье место.

И, наконец, сборная Казахстана по современному пятиборью в воскресенье завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция) в смешанной эстафете. Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко, которые на финише обошли сборную Египта и национальную команду Италии.

#Спорт #сборная #Олимпиада сборная

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