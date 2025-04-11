Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, что в марте 2025 года Нацбанк повысил базовую ставку с 15,25% до 16,5%.