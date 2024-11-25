Начальник исправительного учреждения потребовал миллионы за УДО в Акмолинской области

Степногорский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд установил, что осужденный подал в суд ходатайство об УДО. Начальник учреждения, зная, что не может повлиять на решение суда, ввел в заблуждение осужденного, что может оказать содействие в положительном решении вопроса за 6 млн тенге.

Кроме того, он грозил, что если тот не передаст деньги, в УДО ему откажут. Осужденный сообщил в правоохранительные органы о незаконных требованиях начальника колонии, который и был задержан при получении денег.

При назначении наказания, суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Ущерб потерпевшему виновный возместил в ходе следствия в полном объеме. Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговором суда ему назначили штраф в 7,5 кратном размере (45 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией в доход государства денег, полученных в результате совершения правонарушения. Судебный акт не вступил в законную силу.