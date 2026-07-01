Начало новой политической эпохи – Президент назначил выборы в Курултай

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан", - говорится в Указе.