Начало новой политической эпохи – Президент назначил выборы в Курултай

Парламентские выборы состоятся 23 августа
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан", - говорится в Указе.
Правительству Республики Казахстан, акимам столицы, областей, городов республиканского значения поручено безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.