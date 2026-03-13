Далее автомагистраль соединится с международным автобаном Западная Европа – Западный Китай. Особо отметим, что все 487 км новой дороги будут расширены до четырех полос. По плану ее полностью сдадут в эксплуатацию в 2029 году.

Согласно проекту, в рамках строительства автострады будут сооружены 11 мостов, оборудованы 13 путепроводов и 62 перехода­ для домашних животных, проложены 399 водопропускных труб. Кроме того, на трассе появятся современные пунк­ты сервисного обслуживания пассажиров и водителей, что послужит развитию малого и среднего бизнеса.

Как отметили на церемонии официального старта проекта аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и председатель правления АО «НК ­«КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, его осуществление позволит расширить пропускную способность автотрассы, повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортно-логистическую доступность региона.

Оперативно начать проектные работы по расширению автострады Кызылорда – Актобе до четырех полос Глава государства поручил 10 октября 2023 года во время рабочей поездки в регион. За счет спонсорских средств было разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, на Национальном курултае в Кызылорде Президент, анонсируя масштабные дорожные проекты, сообщил о том, что в текущем году в рамках Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута планируется начать строительство автодороги ­Бейнеу – Саксаульский. Этот новый маршрут значительно сократит расстояние и время доставки грузов из Китая в Европу через территорию ­Казахстана.

– Осуществление подобных проектов способствует развитию логистики, укреплению транзитного потенциала страны, созданию дополнительных возможностей для роста региональной экономики, – подчерк­нул Дархан Иманашев.