В ведении Министерства обороны РК находятся пять образовательных учреждений, в которых реализуются программы технического и профессионального образования, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Это Военный колледж имени Героя Советского Союза, Халық қаhарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в г. Астане Военный колледж имени Сабира Рахимова в г. Шымкенте, Военный колледж имени Шокана Уалиханова в г. Щучинске Акмолинской области, Военный колледж имени Талгата Бигельдинова в г. Караганде и Военно-спортивный колледж имени Бауыржана Момышулы в г. Алматы.

Срок обучения в них на базе 9 классов 2 года 10 месяцев. Годные по состоянию здоровья кандидаты прибывают в колледж для сдачи документов в период с 1 по 5 августа. Прием осуществляется в период с 5 по 20 августа включительно.

В этот период заявители проходят профессионально-психологический отбор, окончательное медицинское освидетельствование, проверку физической подготовленности по нормативам. Завершающий этап предполагает конкурсный отбор и зачисление.

Поступающие, имеющие документ об образовании со средним баллом аттестата не менее 3, прошедшие медосмотр в поликлинике, прибывают в учебное заведение до 30 июля включительно.

Следует отметить, что Военный колледж имени Шокана Уалиханова готовит профессиональных сержантов и на базе 11 классов. В этом случае обучение длится год и 10 месяцев.

Правом внеконкурсного зачисления пользуются дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей воинской службы, пропавших без вести во время прохождения службы, кандидаты, награжденные знаком «Алтын белгі», победители международных олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет.

В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в военный колледж преимущественное право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники организаций образования с дополнительными программами по военной подготовке. При зачислении на обучение в Военно-спортивный колледж по специальности «физическая культура и спорт в военном деле» предпочтение отдается юношам, имеющим спортивные звания матера спорта, кандидата в мастера спорта, титулы чемпиона олимпиад и спартакиад за последние три года.

В период приема абитуриенты размещаются на территории учебного заведения и обеспечиваются питанием. Зачисленные в военный колледж прибывают для обучения до 29 августа.