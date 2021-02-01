Надеюсь, наши граждане с пониманием воспримут необходимость вакцинации – Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу стартовавшей в стране массовой вакцинации от коронавируса, сообщает Kazpravda.kz.
"1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство. Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии", - написал Президент в Twitter.