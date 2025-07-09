Растет производство мяса и молока

По данным Министерства сельского хозяйства, по итогам 5 месяцев 2025 года объем валовой продукции животноводства превысил 1,2 млрд тенге. Отмечен рост производства мяса, молока и яиц. Как сообщил глава МСХ Айдарбек Сапаров, устойчиво растет поголовье всех видов сельхозживотных.

С начала года увеличилось производство переработанной продукции. Однако вопросы импортозависимости по отдельным товарным позициям остаются открытыми. В связи с этим реализуется ряд мер, нап­равленных на поступательное развитие отрасли.

– В мясном скотоводстве планируется запустить льготное кредитование на приобретение племенного поголовья КРС и МРС – «длинные» кредиты со ставкой 5 процентов годовых. Потребность в финансировании составляет 50 миллиардов тенге. На такую же сумму готовится к запуску и программа кредитования оборотных средств со ставкой не более 5 процентов, – сообщил министр.

Уровень импортозависимости по молочной продукции МСХ снижает посредством кредитования строительства современных ферм по ставке 2,5% годовых. Если в 2019 году таких ферм было всего 19, то в рамках программы тиражирования опыта СКО запланировано возведение еще 116 МТФ, 69 из них уже введены в действие.

Не остаются без внимания и другие отрасли животноводства. К примеру, в рамках импортозамещения продукции птицеводства за последние 5 лет удалось повысить самообеспеченность по мясу птицы до 80%.

В соответствии с поручениями Главы государства реализуются меры по модернизации ветеринарной службы и укреплению биобезопасности. В результате заболеваемость животных сокра­тилась вдвое.

– Полноценное обеспечение биобезопасности требует решения проблем износа материально-технической базы ветеринарии, низкой зарплаты ветсотрудников и неполной оцифровки сопровождения импортно-экспортных операций. Из 206 ветеринарных станций, расположенных в районных цент­рах, 72 не имеют собственных зданий, – констатировал Айдарбек Сапаров.

Идентификация

в «цифре»

C 2022 года ведется цифровая трансформация процессов учета скота. Разрабатывается платформа «Е-АПК», которая объединит все информационные системы сельского хозяйства.

Для обеспечения прослеживае­мости в животноводстве посте­пенно автоматизируется весь жизненный цикл сельхозживотных на базе ИСЖ c семью дополнительными сервисами. Каждое животное имеет индивидуальный номер, фиксируются все данные и ветеринарные манипуляции. Фермеры и ветеринары используют электронные сервисы, экономя время и снижая риск ошибок.

– Однако реализация этих мер возможна только при условии ведения полноценного и доб­росовестного учета поголовья со стороны владельцев. В связи с этим необходимо усилить меры контроля за регистрацией поголовья сельхозживотных, а также ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, для недобросовестных поставщиков скота и покупателей продукции животноводства без соответствую­щих ветеринарных документов, – отметил глава МСХ.

Как доложил в свою очередь министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, процесс идентификации сельскохозяйственных животных в результате реинжиниринга стал цифровым, мобильным и полностью автоматизированным. Внедрено мобильное приложение для ветспециалистов и владельцев животных, реализована технология считывания данных. Ветеринарный паспорт переведен в электронный формат.

Потенциал полностью не реализован

Животноводство для Казах­стана является исконно традиционной отраслью, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны, отметил Олжас Бектенов. На расширенном заседании Правительства в январе Глава государства подчерк­нул необходимость государственной поддержки животноводства. Для этого осуществляются ежегодное субсидирование и кредитование отрасли.

На эти цели, по словам Премь­ер-министра, в этом году планируется выделить из бюджета порядка 160 млрд тенге. Это поз­волит обеспечить устойчивый рост поголовья скота и объемов производства продукции животноводства.

На сегодняшний день численность крупного рогатого скота возросла до 9,6 млн голов, количество лошадей достигло 5 млн. В целях формирования стабильной кормовой базы в этом году увеличены площади кормовых культур до 3,3 млн га. Также благодаря мерам по возврату в госфонд неиспользуемых сельскохозяйственных земель с 2022 года возвращено 11 млн га пастбищных угодий. Из них больше половины уже перерас­пределены населению.

– Вместе с тем имеющийся внут­ренний потенциал отрасли пол­ностью не реализован. В настоящее время наблюдается недозагруженность перерабатывающих предприятий. Поэтому необходимо продолжать активно наращивать численность сельскохозяйственных животных, не допускать их незаконный вывоз и поддерживать субсидирование маточного поголовья. Это также позволит решить вопрос импортозамещения по основным видам продуктов, – сказал Олжас Бектенов.

– Цифровизация отрасли должна обеспечить прозрачность всех этапов жизненного цикла продукции животноводства. Результаты Национальной сельскохозяйственной переписи, проводимой в текущем году, должны быть интегрированы в цифровые платформы, – подчерк­нул Премь­ер-министр.

Олжас Бектенов озвучил конкретные поручения по дальнейшему развитию животноводства. Во-первых, задача по увеличению в два раза объема валовой продукции сельского хозяйства непосредственно связана с реализацией инвестпроектов. Поэтому Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить достижение индикаторов, предусмотренных в «дорожной карте».

Во-вторых, до 1 октября необходимо завершить кормозаготовительную кампанию для бесперебойного обеспечения сельхозживотных в зимний период. Также Премьер-министр поручил обеспечить их полный охват вакцинацией, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств.

До 1 ноября следует провес­ти верификацию базы данных сельхозживотных. Все регионы должны иметь в достаточном объеме качественные и доступные ветеринарные средства. Для этого нужно стимулировать отечественных производителей. Недопустимы срывы сроков и задержки в поставках.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и организациями поручено проработать вопрос внедрения новых направлений льготного кредитования животноводства на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов.

– В Единой системе учета сельского хозяйства и Информационной системе по идентификации животных не всегда актуальные данные. Некоторые процедуры до сих пор осуществляются в бумажном формате. В связи с этим министерствам сельского хозяйства и цифрового развития до конца года необходимо обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции. Также требуется внедрить систему сквозной прослеживаемости и обеспечить интеграцию всех баз данных в единую цифровую платформу, – подытожил глава Правительства.