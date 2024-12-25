Награждены лауреаты ежегодной премии «Үздік - 2024»

Спорт
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В своем выступлении министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для казахстанского спорта

Фото: пресс-служба МТС РК

В Астане состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодной премии «Үздік - 2024», организованное Министерством туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, выдающиеся спортсмены, тренеры, представители спортивной общественности и спортивные журналисты.

В своем выступлении министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для отечественного спорта. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, а в стране успешно прошли масштабные турниры.

«Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото», – отметил министр.

Кроме того, в 2024 году Казахстан стал организатором V Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с участием спортсменов из 89 стран. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла первое место.

«При поддержке президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в спортивной сфере начались значительные преобразования. В следующем году Казахстан ждут новые вызовы. Уже в феврале 2025 года наши спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх в Харбине, а также продолжат борьбу за олимпийские лицензии. Уходящий год принес немало достижений, а от нового года мы ждём ещё больших успехов. Мы вместе с вами!», – сказал Ербол Мырзабосынов.

Победители премии «Үздік» в ключевых номинациях:

Елдос Сметов, Давид Дегтярев – «Жылдың үздік спортшысы»;

Жылгелдиев Ғалымжан, Колесников Юрий – «Жылдың үздік жаттықтырушысы»;

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы – «Жылдың үздік аккредиттелген спорт федерациясы»;

Есекеев Куанышбек, – президент Федерации дзюдо Республики Казахстан – «Үздік аккредиттелген спорт федерациясының президенті»;

Еркебулан Ильясов, президент РОО «Федерация национального вида спорта «Жамбы ату» – «Үздік спорт меценаты»;

Kaz Minerals - «Үздік спорт меценаты»;

Тусупаев Гизат – «Жылдың үздік ауыл жаттықтырушысы»;

Тасболатов Ерлан – «Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорт әдіскері»;

Шаригатов Дархан – «Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорттан нұсқаушы»;

Государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Макатского района» – «Аудандық үздік дене шынықтыру және спорт бөлімі»;

ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», г. Алматы – «Жылдың үздік спорт ұйымы»;

КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области» – «Үздік спорттық өңір»;

Илья Мизерных –«Жас және жасөспірімдер құрамындағы спортшы»;

Сергеев Сергей – «Жылдың үздік балалар жаттықтырушысы»;

Ким Надежда – «Дене шынықтыру және спорт саласындағы үздік маман»;

Науатбек Акмарал – «Спортта үздік серпін»;

Жандос Айтбайулы (телеканал «Хабар»), Куаныш Нурданбекулы (газета «Егемен Казахстан»), Назерке Султанбек (сайт «Sport+») стали лауреатами премии имени Сейдахмета Бердикулова.

 

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