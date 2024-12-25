Награждены лауреаты ежегодной премии «Үздік - 2024»

В своем выступлении министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для казахстанского спорта
В Астане состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодной премии «Үздік - 2024», организованное Министерством туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК
В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, выдающиеся спортсмены, тренеры, представители спортивной общественности и спортивные журналисты.
В своем выступлении министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что 2024 год стал особенным для отечественного спорта. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, а в стране успешно прошли масштабные турниры.
«Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото», – отметил министр.
Кроме того, в 2024 году Казахстан стал организатором V Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с участием спортсменов из 89 стран. В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла первое место.
«При поддержке президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в спортивной сфере начались значительные преобразования. В следующем году Казахстан ждут новые вызовы. Уже в феврале 2025 года наши спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх в Харбине, а также продолжат борьбу за олимпийские лицензии. Уходящий год принес немало достижений, а от нового года мы ждём ещё больших успехов. Мы вместе с вами!», – сказал Ербол Мырзабосынов.
Победители премии «Үздік» в ключевых номинациях:
Елдос Сметов, Давид Дегтярев – «Жылдың үздік спортшысы»;
Жылгелдиев Ғалымжан, Колесников Юрий – «Жылдың үздік жаттықтырушысы»;
Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы – «Жылдың үздік аккредиттелген спорт федерациясы»;
Есекеев Куанышбек, – президент Федерации дзюдо Республики Казахстан – «Үздік аккредиттелген спорт федерациясының президенті»;
Еркебулан Ильясов, президент РОО «Федерация национального вида спорта «Жамбы ату» – «Үздік спорт меценаты»;
Kaz Minerals - «Үздік спорт меценаты»;
Тусупаев Гизат – «Жылдың үздік ауыл жаттықтырушысы»;
Тасболатов Ерлан – «Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорт әдіскері»;
Шаригатов Дархан – «Ауылдық жердегі үздік дене шынықтыру және спорттан нұсқаушы»;
Государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Макатского района» – «Аудандық үздік дене шынықтыру және спорт бөлімі»;
ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», г. Алматы – «Жылдың үздік спорт ұйымы»;
КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области» – «Үздік спорттық өңір»;
Илья Мизерных –«Жас және жасөспірімдер құрамындағы спортшы»;
Сергеев Сергей – «Жылдың үздік балалар жаттықтырушысы»;
Ким Надежда – «Дене шынықтыру және спорт саласындағы үздік маман»;
Науатбек Акмарал – «Спортта үздік серпін»;
Жандос Айтбайулы (телеканал «Хабар»), Куаныш Нурданбекулы (газета «Егемен Казахстан»), Назерке Султанбек (сайт «Sport+») стали лауреатами премии имени Сейдахмета Бердикулова.