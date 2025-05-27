По приглашению губернатора Курганской области Вадима Шумкова и при содействии Посольства Казахстана в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым делегация СКО провела насыщенные переговоры, результатом которых стали конкретные договоренности.

– Взаимовыгодное сотрудничество между нашими регионами продолжает укрепляться. Товарооборот за последние пять лет вырос в 1,6 раза и достиг 700 миллионов долларов. И это далеко не предел, – отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов в социальных сетях после встречи.

Ключевым итогом поездки стало подписание «дорожной карты» по реализации межрегионального сог­лашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Среди конк­ретных шагов – соглашение между палатой предпринимателей СКО и торгово-промышленной палатой Курганской области, меморандумы между СПК «Солтүстік» и «Кургансемена», а также между АО «Кургандормаш» и СЭЗ «Кызылжар», где российская сторона планирует наладить сборочное производство коммунальной техники.

Отдельным блоком прошли B2B-встречи, в ходе которых предприниматели двух регионов обсудили возможные точки соприкосновения – от агропрома до машиностроения и логистики. Программа визита включала и изучение производственного потенциала Кургана. Делегация СКО посетила ряд промышленных гигантов («Кургандормаш», «Курганстальмост» и индустриальный парк), где были рассмотрены возможности кооперации и обмена технологиями.

Особой частью визита стала встреча с представителями казахской диаспоры, в ходе которой обсуждали вопросы сохранение языка, доступа к образованию и расширения культурных связей. «Это не просто визит вежливости. Мы находим точки роста и создаем новые», – подчеркнул в завершение поездки Гауез Нурмухамбетов.

Визит подтвердил: граница – это не преграда, а пространство возможнос­тей, особенно если с обеих сторон есть воля к партнерству и движению вперед.