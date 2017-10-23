​Находки мирового значения

Результатам интереснейших исследований и было посвящено заседание «круглого стола» в Национальном музее РК.

– Каждый из нас почувствовал сердцем значение программы «Рухани жаңғыру», – сказал, открывая встречу, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, – мы убедились в том, что программа в первую очередь направлена на поддержку традиций и ценностей нашей культуры.

А затем все взоры устремились на большой экран, позволивший совершить видеоэкс­курсию по местам, где была развернута исследовательская работа. О ее сложностях и радостях, раскопках позднепалеолитической стоянки Майбулак, поисках стратифицированных памятников палеолита на территории Восточного Казахстана рассказал заместитель директора по науке Национального музея РК, доктор историчес­ких наук, профессор, член-коррес­пондент НАН РК Жакен Таймагамбетов. В команде с ученым, чьи труды нашли мировое признание, работали представители науки из Германии, Великобритании, США, Канады, Индии и Чехии.

Кроме того, казахстанский ученый сообщил об исследованиях международной экспедиции на палеолитической стоянке Ушбулак, открытой в прошлом году сотрудниками Национального музея РК и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

– Этот памятник, – акцентировал внимание Жакен Таймагамбетов, – является уникальным стратифицированным объектом, культурные слои которого залегают на глубине 6 метров.

Как отметил автор презентации, выразительная каменная индустрия стратифицированной стоянки Ушбулак, выявленная учеными, свидетельствует о развитии технологии обработки камня древним человеком на протяжении 35–40 тыс. лет и подтверждает взаимосвязи первобытных людей Казахстана с Алтаем и Сибирью. Ученый также поделился результатами первого года археологических работ совместной международной экспедицией Национального музея РК и Тюбингенского университета (Германия) в рамках 5-летней программы PALEO SILK ROAD, а также остановился на результатах совместной экспедиции Национального музея РК и Института Нары по исследованию памятников каменного века на территории Южного Казахстана осенью нынешнего года. Впечатляющим результатом работы археологической экспедиции стало открытие 20 новых памятников каменного века.

Поделился своими впечатлениями о научных изысканиях и профессор Научно-исследовательского института Нары (Япония) Садакацу Кунитаке, выразив желание продолжить археологические исследования на территории Казахстана. В будущем году он намерен принять участие в раскопке пещеры, обнаруженной вблизи поселка Алгабас в Южном Казахстане.

Как отметил ученый, казахстано-японская экспедиция прошла в общей сложности около 5 тыс. км в поисках артефактов археологии, помогающих раскрыть загадки истории.

Человек, по словам ученого, появился на Земле 60 тыс. лет, а в Японии 30 тыс. лет назад, и есть вероятность, что первые люди добрались до его страны через территорию нынешней Жамбылской области.

Участие в познавательной встрече также приняли посол Японии в Казахстане Итиро Кавабата, представители посольства Российской Федерации в Казахстане, общественные дея­тели, ученые и специалисты в области археологии.