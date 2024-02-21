Находящегося в розыске 14 лет иностранца задержали в Казахстане

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Установлено, что он долгие годы скрывался от уголовного преследования. В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении него было зарегистрировано уголовное дело.

За нарушение законодательства РК в области миграции мужчина привлечен к ответственности по статье 517 КоАП РК. В настоящее время он депортирован в свою страну.