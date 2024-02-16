Годовая инфляция замедлилась в январе в Казахстане

Ее уровень составил 9,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

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Напомним, что инфляция в декабре 2023 года составила 9,8%.

При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в 3 – ускорилась, и в 2 – осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Мангистауской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.

– Цены на продовольственные товары в январе замедлились до 8,2% г/г (в декабре 2023 года – 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,3%), а минимальный – в Шымкенте (5,9%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,6% г/г (в декабре 2023 года – 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,9%), минимальное – в Актюбинской области (7,1%), – сообщили в Нацбанке.

Цены на платные услуги в январе замедлились до 12,3% г/г (в декабре 2023 года – 12,4%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (17,3%), значительно ниже – в Кызылординской области (9,5%).

В январе рост месячной инфляции по стране составил 0,8%, что выше исторической средней (0,6% в январе 2017-2021 годах).