Наконец-то победа!

Очередной поединок в рамках первенства международной Континентальной хоккейной лиги состоялся в Астане и завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанской команды, которая в последних матчах нас совсем не радовала.

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и канадского защитника Нельсона Ножье. А вот далее, вплоть до третьего периода, наступило голевое затишье – во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил американский легионер Джереми Бракко с передач еще одного нападающего из США Энтони Луиса и казахстанца Антона Сагадеева. А еще через две минуты единственную шайбу гостей забросил Иван Дроздов. На 15-й минуте третьего периода дубль оформил все тот же Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и канадца Линдена Вея. В концовке встречи окончательный счет установил Линден Вей, забив в пустые ворота.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка так прокомментировал игру с «Салаватом Юлаевым»:

– Хорошая командная победа. Нам удалось достаточно мобильно сыграть в зоне атаки. Неплохо строили оборону, были сложнос­ти при выходе из-под давления. «Салават Юлаев» здорово играет эти моменты. Ребята молодцы, справились. Где были какие-то ошибки, ловили шайбу на себя. Вратарь Никита Бояркин достаточно уверенно сыграл – особенно во втором периоде, когда соперник «поддавил» и удаления пошли. Отдельная благодарность болельщикам за поддержку!