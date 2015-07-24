Наладить свой бизнес

Центр создан при палате предпринимателей региона для оказания поддержки развитию малого и среднего бизнеса, что в свою очередь должно благоприятно отразиться на социально-экономическом развитии области. В операционном зале предпринимателям оказываются бесплатные сервисные услуги по государственным закупкам, юридическим, бухгалтерским услугам, налоговому, статистическому учету, таможенным процедурам, а также маркетингу, менеджменту и информационным технологиям. У каждого предпринимателя есть возможность заполнить анкету с пометкой о том, насколько он удовлетворен уровнем сервиса. Далее эта анкета попадает в черный ящик, расположенный тут же, в ЦОПе. Наличие такого ящика является обязательным в центре обслуживания предпринимателей. По словам заместителя директора палаты предпринимателей Бахытжан Ильясовой, ЦОП послужит огромной поддержкой для павлодарских бизнесменов. Тем более для их удобства работа ведется в режиме «одного окна». Обслуживают предпринимателей квалифицированные специалисты, прошедшие отбор в Министерстве национальной экономики РК. Они предоставляют консультации по ведению бизнеса, касающиеся составления отчетности, получения лицензий, разработки проектов договоров, бизнес-планов и других вопросов. В рамках реализации четвертого направления «Дорожной карты бизнеса-2020», которое предусматривает нефинансовую поддержку предпринимателей, в 2014 году сервисные компании оказали 798 сервисных услуг 512 субъектам малого и среднего бизнеса. В текущем году такие услуги оказывают палата предпринимателей и две сервисные компании в двойном объеме. В будущем в новом центре планируют организовывать мастер-классы, семинары-тренинги, мероприятия по вопросам ведения бизнеса.