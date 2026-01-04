С 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрены изменения по налогу на транспорт, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, при исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет – 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году.

Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному легковому моторному транспортному средству с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).

В целях сокращения форм налоговой отчетности, исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.