Налог на транспорт изменен в Казахстане

Налоги
54

С 1 января 2026 года новым Налоговым кодексом предусмотрены изменения по налогу на транспорт, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, при исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет – 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году.

Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам, освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному легковому моторному транспортному средству с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D).

В целях сокращения форм налоговой отчетности, исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.

#налоги #транспорт #налоговый кодекс #налоговая реформа

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Налоговая реформа: информация по переходному положению
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 …
Налоговый кодекс… с человеческим лицом?
Долг платежом красен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]