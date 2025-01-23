Намеренно окатившему людей лужей водителю в Актау ужесточили наказание

Инцидент, где водитель Chevrolet Cobalt окатил пешеходов и автомобили водой из луж, вызвал широкий резонанс в сети, и полиция ужесточила наказание для нарушителя, передает Kazpravda.kz

Кадр из видео

По информации ДП Мангистауской области, сначала нарушителя привлекли к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях: за создание аварийной ситуации (ст. 606), нарушение правил благоустройства (ст. 505) и правил маневрирования (ст. 595). Однако возмущенные пользователи сети потребовали ужесточения наказания.

Областной департамент полиции отреагировал на общественный резонанс, добавив статью 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) к списку нарушений. Материалы дела направлены в суд. До принятия решения водитель помещен в комнату временного содержания, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

«Материал дела по факту мелкого хулиганства направлен в суд для дальнейшего рассмотрения», – сообщили в полиции.

Напомним, благодаря видеорегистратору автомобиля, двигавшегося следом, момент наглого поведения водителя был зафиксирован.