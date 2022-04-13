Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области

Акмолинца, хулиганившего в больнице, задержали полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

10 апреля в отделение полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от медицинской сестры Атбасарской больницы о том, что в 03:00 часов 23-летний мужчина в приемном покое разбил окно перегородочной двери.

В больницу его доставили медицинские работники, приехавшие вместе с сотрудниками полиции на вызов, поступивший от жителей одного из домов.

Выяснилось, что акмолинец, не застав дома сестру, отправился к ее другу и стал громко стучать в двери, кричать. Вышедший навстречу хозяин квартиры встал на защиту своей подруги. В ходе словесного конфликта один ударил другого. Услышав шум, соседи вызвали полицию и медицинскую помощь.

Находясь в больнице, 23-летний житель города Атбасара вел себя неадекватно, вырвав вентиль кислородного баллона, он кинул его в одного из медицинских работников, кроме того, разбил стекло одной из дверей и поранился сам. Ему была оказана медицинская помощь.

Согласно заключению медицинского освидетельствования молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Он водворен в ИВС отдела полиции Атбасарского района.

Ведется досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Хулиганство».