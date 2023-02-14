Нападение подростка на школьников: о состоянии пострадавших детей рассказал замакима СКО

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

По словам замакима области, в школе № 4 психологи оказывают помощь для снятия эмоционального напряжения.

Фото: Kazpravda.kz

В акимате Петропавловска провели совещание по факту нападения подростка на детей в школе №4. Администрация школы сработала оперативно. Такую оценку дал первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Администрация школы сработала оперативно. Вызвали карету скорой помощи, подали сигнал «тревожной» кнопки, в течение трех минут прибыла дежурная группа охранного агентства. Школьный медик оказал первую медпомощь. Двое из трех пострадавших были госпитализированы, в настоящее время они переведены из реанимации в общую палату, состояние несовершеннолетних удовлетворительное», - отметил Марат Тасмаганбетов.

По его словам, на месте работает комиссия, в состав которой вошли психологи, специалисты управления образования, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества образования, уполномоченный по правам ребенка.

Также создана комиссия по проверке всех объектов образования на предмет безопасности.

«В 4-ой школе психологи оказывают помощь для снятия эмоционального напряжения», - резюмировал спикер.

Напомним, что утром в понедельник 13 февраля девятиклассник школы № 4 Петропавловска пришел на занятия с топором и ножом, напал на старшеклассников и ранил троих, двое из ребят оказались в реанимации.

Пострадавших детей навестил в областной детской больнице аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

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