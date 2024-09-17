Напавший на школу ученик в российском Челябинске мог быть участником суицидального квеста

Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, эта информация проверяется

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ученик, напавший на одноклассников и педагогов в школе Челябинска, мог участвовать в новой суицидальной квест-игре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Эта информация проверяется, такой контент важно блокировать. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В случае с Челябинском есть подозрение, что это новый квест, который касается суицида, - сказала она. - Сейчас разбираемся».

По словам омбудсмена, «блокировка деструктивного контента тоже очень важна».

В беседе с корреспондентом ТАСС Львова-Белова уточнила, что есть сведения о появлении «новой суицидальной квест-игры», участником которой мог быть нападавший.

«Сейчас проверяется, насколько все это правда», - подчеркнула она.

Напомним, что ученик 2011-го года рождения в школе №68 в Челябинске напал с молотком на других детей и педагогов. Пострадали трое детей и один взрослый, их госпитализировали. Напавший задержан.

#школа #суицид #Челябинск #квест

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