Наращивать взятые темпы

Первым объектом в рабочей программе главы Правительства стал новый центр детского творчества в Экибастузе, который возводится по поручению Президента.

На строительство объекта привлечены средства спонсоров в размере 5,8 млрд тенге. Центр будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием. Предусматривается открытие клуба космической радиосвязи, студий робототехники, промышленной архитектуры и дизайна, звукозаписи, научно-биологичес­кой лаборатории, коворкинг-зоны, академии фотографии, художественно-эстетической мастерской, спортивного зала. Ввод объекта запланирован на осень текущего года.

Премьер-министр поручил акимату области обеспечить своевременный ввод объекта.

– Дворец детского творчества строится по прямому поручению Главы государства. Качество работ должно быть на высоком уровне. Данные центры призваны служить точками притяжения, предоставлять возможность для развития творческих способностей ребят и получения ими дополнительных знаний. После запуска центра охват дополнительным образованием в городе составит 70%. Проект будет на моем личном контроле, – сказал Олжас Бектенов.

Как сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин, сегодня услуги дополнительного образования в городе предоставляют три организации. Охват составляет порядка 7 тыс. детей, или 31%.

В ходе посещения региона Премь­ер-министр ознакомился также с положением дел в сфере коммунально-энергетического сектора и, в частности, с работой по модернизации Экибастузской ТЭЦ.

Аким области Асаин Байханов проинформировал главу Правительства о том, что в рамках восстановления системы теплоснабжения проведен капитальный ремонт всех 10 котлов. Кроме того, проведена реконструкция четырех тепловых магистралей и внутриквартальных сетей.

В настоящее время, по словам главы области, ведется техничес­кий аудит системы теплоснабжения Экибастуза. Три этапа из четырех уже завершены, до конца года завершится оцифровка всех магистральных сетей.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо продолжить процесс модернизации системы теп­лоснабжения Экибастуза. Со стороны Правительства будет оказана полная поддержка.

– Мы знаем, какую непрос­тую зиму пережил Экибастуз в 2022 году. По поручению Президента из резерва Правительства на ремонт тепловых сетей и модернизацию ТЭЦ было выделено 16,4 миллиарда тенге. Совместно с частными владельцами приняты меры по обеспечению стабильной работы ТЭЦ. Ремонт осуществлен на каждом котлоагрегате. Значительная работа проведена по модернизации городских теплосетей. Эту работу необходимо наращивать, – сказал Олжас Бектенов.

Аким области также представил план ремонтной кампании на перс­пективу в трех городах области.

Далее в рамках деловой поездки Премьер-министр ознакомился с деятельностью предприятия по производству цельнокатаных железнодорожных колес ТОО «Проммашкомплект». Завод работает с 2012 года и является единственным в Казахстане, выпускающим данную продукцию.

Запуск предприятия мощ­ностью 300 тыс. единиц изделий в год позволил создать в Экибастузе полноценный вертикально интегрированный железнодорожный кластер и внести существенный вклад в импортозамещение. Завод частично покрывает потребности «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) и промышленных предприятий рес­публики, а также осуществляет поставки в Азербайджан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

В планах – освоение выпуска колес для европейского рынка. Сейчас ведутся подготовка технической документации и организация производственного процесса.

Олжас Бектенов подчеркнул, что государством уделяется большое внимание развитию железнодорожной отрасли, так как почти 70% всего грузооборота и около 60% пассажирооборота респуб­лики приходится на долю железных дорог.

– Аналогов подобного предприя­тия нет в Центральной Азии. Имеются стабильные заказы. Есть перспективы для наращивания производственных мощностей. Важно обеспечить полную загрузку данного завода, – указал Премьер-министр.

Премьер-министр также посетил Павлодарский нефтехимический завод, ознакомился с его оперативной деятельностью и планами по дальнейшей модернизации производства. Среди приоритетных проектов – переход на безостановочный межремонтный период работы технологических установок.

На сегодняшний день ПНХЗ перерабатывает до 6 млн тонн нефти в год. Среди выпускаемой продукции – различные марки автомобильного бензина, дизельное топливо, мазут, битум, газы коммунально-бытового назначения.

Как отметил Олжас Бектенов, Глава государства поставил перед Правительством четкие задачи по обеспечению внутреннего рынка топливом. В этой связи требуется, чтобы нефтеперерабатывающие заводы задействовали весь комплекс мер для увеличения объемов производства по всей линейке нефтепродуктов.

С учетом важности дорожного строительства для развития отечественной экономики на ПНХЗ завершено сооружение печи установки по выпуску битума, что уже позволило увеличить его производство на 15%.

Премьер-министр подчеркнул, что руководству завода необходимо наращивать взятые темпы, при этом со стороны государства будет обеспечена поддержка.

Глава Правительства также посетил предприятие «Нефтехим LTD», выпускающее гранулированный полипропилен и другие полимерные изделия. Здесь налажен полный цикл производства: от переработки сжиженного нефтяного газа, поставляемого с ПНХЗ, до выпуска готовой продукции. Она пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в Павлодарской области созданы все условия для развития нефтехимического кластера. В частности, завод «Нефтехим LTD» не только решил вопрос импорта продукции полипропилена, но и создал новое направление экспорта.

Глава Правительства поручил Министерству энергетики тщательно отработать вопрос по обеспечению предприятия сырьем с целью дальнейшего наращивания производства.

С целью ознакомления с ходом реализации поручений Главы государства по развитию экспортоориентированной промышленности и технологичес­кой модернизации Премьер-министр побывал на крупнейших предприя­тиях области, которые вносят существенный вклад в региональную экономику.

Так, Олжас Бектенов посетил производственные цеха завода KSP Steel, выпускающего бесшовные стальные трубы для нефтегазовой отрасли, арматуру и другие сопутствующие изделия. Премьер-министр детально ознакомился с особенностями технологического процесса и образцами готовой продукции. В настоящее время предприятие является вторым по значимости в сталеплавильном секторе, здесь занято свыше 4,5 тыс. человек.

Премьер-министр отметил, что Правительство концентрирует усилия на создании необходимых условий для полной загрузки отечественных производителей. В свою очередь компании следует рассмотреть возможности для проведения модернизации с вложением необходимых инвестиций и заключения прямых офтейк-контрактов с потребителями.

Глава Правительства также ознакомился с деятельностью одного из ведущих мировых производителей глинозема – АО «Алюминий Казахстана». В структуре компании находится тепловая электростанция, обеспечивающая теплом 40% жителей Павлодара.

По словам Олжаса Бектенова, действующий алюминиевый клас­тер имеет большое значение не только для региона, но и для всей республики.

– Необходимо повышать планку производственного передела и продолжать работу по техничес­кой модернизации предприятия с учетом экологических требований, – указал Премьер-министр.

Далее глава Правительства ознакомился с деятельностью флагмана отечественной металлургии – АО «Казахстанский электролизный завод». Он входит в десятку лучших заводов мира по выдаче первичного алюминия высокой марки.

Олжас Бектенов подчеркнул, что выпуск отечественной продукции с более высокой добавленной стоимостью имеет широкие перс­пективы, поэтому необходимо увеличивать степень переработки именно внутри страны.

В рамках рабочей поездки Премь­ер-министр также посетил Аксуский завод ферросплавов, который является одним из крупнейших мировых производителей данной продукции, и ознакомился с ходом масштабной модернизации энергоблоков Аксуской электростанции.

В настоящее время на заводе ферросплавов идет реновация одного из цехов, предусматриваю­щая поэтапный ремонт печей. В результате ожидаются снижение расхода электроэнергии до 25% и увеличение производительнос­ти до 35%.

На Аксуской электростанции сегодня осуществляется поэтапная модернизация энергоблоков. Напомним, Главой государства поставлена задача по ускорению модернизации коммунально-энергетического сектора республики. В этой связи планируется ввести более 700 мегаватт дополнительной генерации.

По итогам объезда промышленных объектов Олжас Бектенов обозначил важность усиления работы по дальнейшей углубленной переработке сырья, а также поручил оказывать всемерную поддержку отечественным предприятиям в деле обеспечения динамичной индустриализации казахстанской экономики.