Нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске

Полицейские Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны, которая была развёрнута в одной из квартир жилого дома города Усть-Каменогорск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации ДП, стражи правопорядка получили оперативную информацию в отношении 26-летнего мужчины, причастного к незаконному обороту наркотических веществ и «нагрянув» к нему с обыском обнаружили там «плантацию с наркопосевом», несколько пакетов с заготовленной и уже высушенной «марихуаной», а также приспособления для ее употребления.

Необходимое оборудование, по словам задержанного, он приобрёл у «продавцов из стран СНГ» через интернет-ресурсы.

Отмечается, что подозреваемый тщательно ухаживал и культивировал наркорастения, создавая все необходимые условия. В специальной палатке соблюдался определённый тепловой режим и влажность, в ней же были установлены вентиляторы, лампы и вытяжки. Наркокусты выращивались в горшках, и по мере их созревания, перерабатывались для их дальнейшего употребления.

По изъятым растениям проведена судебно-химическая экспертиза, результаты которой подтвердили их отношение к группе «каннабиса».

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК – незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, добавили в областном ДП.