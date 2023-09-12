Нарколабораторию организовал мужчина в многоэтажке Алматы

Происшествия
123
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в полиции, в прошлом молодой человек уже имел судимость.

Фото: polisia.kz

В двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов, расположенных в Бостандыкском районе Алматы, функционировал цех по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

"Установлено, что мужчина 1996 года рождения специально арендовал жилье для изготовления "синтетики". В ходе обыска были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. И, конечно же, готовый продукт – наркотическое средство "альфа-PVP", общим весом 139 гр. Кроме того, изяъты отдельно расфасованных 15 и 6 закладок, обернутых в изоленту, с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно мефедроном. Все направлено на судебно-химическую экспертизу", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Он отметил, что в прошлом молодой человек уже имел судимость за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РК. Фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

 

#Алматы #наркотики #квартира #лаборатория #многоэтажка

Популярное

Все
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
У мавзолея Алаша-хана
Игры с прямыми конкурентами
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
Наши девушки в финале!
Работа над ошибками
А «безналом» – лучше!
Символ свободы
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
Немного денег – и вы бизнесмен?
Когда сапожник без сапог
От преподавания к исследованию
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Казахстанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
"Облегченную" на 15 млн бюджетных тенге версию газопровода построили в Шымкенте
Индивидуальные помощники могут появиться у школьников с инвалидностью в Казахстане
Преподаватель с поддельным дипломом работал в соцучреждении для детей с инвалидностью в Жетысу
Задачи выполнены
Как в Астане будут бороться с пробками, рассказал Касымбек
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Необходима энергетическая стабильность
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Девочку ударило током на пенной вечеринке: полиция переквал…
Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке, скончал…
Мужчина погиб в бочке с битумом в Шымкенте
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]