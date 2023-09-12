Нарколабораторию организовал мужчина в многоэтажке Алматы

Как отметили в полиции, в прошлом молодой человек уже имел судимость.

Фото: polisia.kz

В двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов, расположенных в Бостандыкском районе Алматы, функционировал цех по производству синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

"Установлено, что мужчина 1996 года рождения специально арендовал жилье для изготовления "синтетики". В ходе обыска были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. И, конечно же, готовый продукт – наркотическое средство "альфа-PVP", общим весом 139 гр. Кроме того, изяъты отдельно расфасованных 15 и 6 закладок, обернутых в изоленту, с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно мефедроном. Все направлено на судебно-химическую экспертизу", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Он отметил, что в прошлом молодой человек уже имел судимость за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РК. Фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.