Наркоплантатора разоблачили с помощью дрона в Жамбылской области

Плантацию наркосодержащей конопли выявили с помощью беспилотного аппарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

С 1 июня Министерство внутренних дел РК проводит операцию «Қарасора».

Для выявления незаконных посевов культивированной конопли и заготовки дикорастущих наркосодержащих растений применяются вертолеты Национальной гвардии и дроны Министерства обороны.

Так, в районе села Бесжылдык Жамбылской области с применением беспилотного летательного аппарата выявлена плантация наркосодержащей конопли, культивируемая 39-летним местным жителем.

Наркоборцы уничтожили 1 400 кустов марихуаны общим весом более 1,7 тонны.

Задержанный дал признательные показания. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Культивирование сортов конопли, содержащих наркотические вещества».

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, беспилотники показывают высокую эффективность при выявлении наркопосевов. Они позволяют обследовать труднодоступные удаленные места предпесковых зон.

В этой связи в Комплексном плане по борьбе с наркоманией и наркобизнесом предусмотрена покупка для МВД беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для поиска и фиксации подпольных нарколабораторий и наркопосевов.

Они также будут использоваться для решения других оперативных задач, стоящих перед органами внутренних дел: противодействие организованной преступности, экстремизму, кражам, розыску преступников и так далее.

Всего по итогам 7 месяцев полиция выявила более 4 300 уголовных наркоправонарушений, в том числе 1 663 преступления. Из незаконного оборота изъято около 11 тонн наркотиков, том числе 2,6 тонны высушенной марихуаны, более 380 кг гашиша, 181 кг «синтетики» и 61 кг героина. Ликвидировано 28 нарколабораторий. Возбуждено 8 уголовных дел за создание и руководство организованными преступными группировками.