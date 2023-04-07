Наркосбытчика задержали в ночном клубе Алматы

Установлено, что ранее подозреваемый работал диджеем в соседнем ночном клубе. Кроме того, он отбывал наказание за ограбление.

Фото: Kazpravda.kz

Оперативники и полицейский спецназ задержали наркодельца, занимавшегося сбытом синтетического наркотика в стенах увеселительного заведения в Медеуском районе Алматы, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"При проведении личного обыска у подозреваемого изъяли сверток, обмотанный черной изолентой. Внутри находился синтетический наркотик в виде порошка белого цвета со специфическим запахом. По словам 28-летнего гражданина Б., данный "чек" он приобрел по просьбе знакомой девушки. По нашим же оперативным данным, он – наркосбытчик, предположительно, совершавший аналогичные преступления неоднократно", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 УК РК. Назначен ряд специальных экспертиз.

Установлено, что ранее подозреваемый работал диджеем в соседнем ночном клубе. Кроме того, он отбывал наказание за ограбление, добавили в полиции.