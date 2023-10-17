Наркотики на 10 млн тенге нашли у 18-летнего жителя Мангистау

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция Мангистау изъяла синтетический наркотик более чем на 10 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

7 октября в 11:30 сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в 29 микрорайоне Актау задержали 18-летнего парня.

При обыске у него нашли 182 свертка синтетического наркотика. По месту проживания изъято еще по 30 свертков «синтетики» и гашиша. Общий вес наркотиков составил 250 граммов.

С санкции суда подозреваемый арестован на 2 месяца.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

 

#задержание #полиция #наркотики #Мангистауская область

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