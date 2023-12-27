Наркотики на 11 млн тенге нашли в стиральной машине жамбылца

Крупную партию наркотиков прятал в стиральной машине житель Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Жамбылской области

37-летнего жителя Шуского района задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Внутри стиральной машины в сарае по месту проживания мужчины жамбылские наркоборцы нашли 4 полипропиленовых мешка с веществом растительного происхождения и пакет с порошкообразным веществом со специфическим запахом конопли. Это оказались высушенная марихуана весом 111,5 кг и гашиш весом 2,9 кг. Стоимость этих наркотиков на черном рынке составила бы почти 11 млн тенге.

Кроме этого, в летней кухне под диваном обнаружено незарегистрированное двуствольное гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-63» калибра 12 мм.