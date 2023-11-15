Наркотики на 45 млн тенге нашли в сумке 21-летнего гостя Семея

Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Скриншот с видео: polisia.kz

13 ноября по методу "внутренняя контролируемая поставка" полицейские задержали двоих жителей Павлодарской области, которые транзитом Семей – Павлодар – Алматы – Семей реализовывали синтетические наркотики.

Сотрудники ДП области Абай при координации МВД РК в областном центре установили наркосбытчика, который долгое время поставлял крупные партии наркотиков, таких как а-PVP.

При задержании у 21-летнего павлодарца в спортивной сумке обнаружили обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет с комкообразным серым веществом. Согласно заключению эксперта, это психотропное вещество а-PVP весом более 1 кг, а это 7 тысяч разовых доз с ценой на "черном" рынке более чем в 45 млн тенге. В съемной квартире у него также нашли приспособления для расфасовки, более 10 граммов наркотика.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.