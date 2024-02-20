Наркотики вместо лагмана предлагали посетителям кафе в Астане

Мужчина реализовывал зелье в собственном заведении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Правоохранители установили в одном из столичных кафе 49-летнего мужчину, который под предлогом продажи лагмана реализовывал зелье у себя в заведении.

— В ходе ОПМ «Заслон» при проведении обыска пакет с гашишем был найден в кафе. Изъято 2 полиэтиленовых свертка со специфическим запахом серо-зеленого цвета. Согласно судебно-медицинской экспертизе, изъятое вещество является гашишом весом 10-15 грамм, — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.