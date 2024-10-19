Народ и власть: лицом к лицу

Встреча акима города Габита Сыздыкбекова с жителями микрорайонов и жилых массивов «Шаңырақ», «Турдыабад», «Базарқақпа» и «Абдулабад» Енбекшинского района была ожидаемой и необходимой. Проживающие здесь люди, несколько лет назад получившие статус жителей Шымкента, хотят не только называться горожанами, но и иметь соответствующие условия для жизни.

Естественно, что вопросы, а порой и претензии жителей районов в первую очередь касались работы коммунальных служб. Граждане хотят иметь в своих домах и квартирах устойчивое электроснабжение. Они мечтают спокойно ходить по освещенным улицам, не опасаясь бродячих собак. Желают ждать прибытия автобуса в комфортных условиях.

Горожане также подняли темы юридического оформления земельных участков, озеленения улиц, строительства дорог и спортивных площадок. Помимо этого, участники встречи высказали мнения и пожелания, касающиеся четкого движения общественного транспорта, работы объектов предпринимательства.

В ходе выездной встречи в жилом массиве «Базарқақпа» аким города осмотрел зеленую зону, которая поя­вилась благодаря общим стараниям местных жителей. Для создания здесь комфортных условий был поставлен ряд задач перед ответственными лицами. В том числе им поручалось предусмотреть пешеходные дорожки, установить ограждение и камеры видеонаблюдения.

В Абайском районе аким города встретился с жителями микрорайонов и жилых массивов «Самал-2», «Шуғыла», «Ынтымақ-2», «Қызылжар», «Жайлау» и «Алтынтөбе». Горожане озвучили волнующие их вопросы, поделились предложениями по развитию мегаполиса, обсудили возможности строительства школы, площадки для мини-футбола, мечети, детского сада и Дома культуры.

Жители микрорайона «Самал-2» с нетерпением ожидали встречи с акимом и не скрывали этого.

Жительница улицы Утегенова Онал Муртазина задала вопрос, который очень волнует и ее саму, и соседей. Дело в том, что в последние месяцы люди только и говорят о предстоящем расширении дороги и, как водится в таких случаях, за недостатком официальной информации доверяют слухам о том, будто дома, находящиеся на красной линии, могут попасть под снос.

Нет ничего хуже, чем неизвестность, вот и попросила горожанка акима дать ответы на вопросы, когда начнутся работы и как будет определяться компенсация?

Население 16-го микрорайона, а также микрорайонов «Восток», «Старый город», «Химфарм», жителей улиц Жандосова, Жибек Жолы и Иляева волнуют вопросы благоус­тройства и озеленения улиц, дворовых территорий, полива зеленых насаждений, строительства детских и спортивных площадок.

Это районы исторической застройки города, имеющие специфические особенности. Одна из проблем – старые деревья, давно требующие обновления.

Габит Сыздыкбеков поддержал мнение людей по многим вопросам, влияющим на комфорт и привлекательность Шымкента. Он отметил, что освещение и благоустройство улиц, дворов – приоритетная задача с точки зрения обеспечения безо­пасности и создания комфортных условий для жизни горожан.

Кроме того, шымкентцы подняли вопросы расширения парковок, ремонта домов в рамках программы модернизации жилищного фонда, теплосетей и функционирования ирригационных систем.

По поводу содержания в надлежащем виде жилищного фонда разгорелась целая дискуссия. Габит Сыздыкбеков напомнил о необходимости в обязательном порядке создать свой орган управления – объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ).

Жителей микрорайонов «Туран», «Нуртас», «Мәртөбе», «Мирас-2», «Тассай» и «Достык» Каратауского района беспокоят сроки асфальтирования дорог, ремонта фасадов многоэтажных жилых домов, прокладки канализационной системы и газификации. Люди также просят городскую власть установить камеры видеонаблюдения, дорожные знаки, светофоры, обустроить освещение на отдаленных улицах.

Хорошей новостью стало сообщение о том, что уже в следующем году в микрорайоне «Туран» планируется заасфальтировать 33 улицы протяженностью 17 км. В первом полугодии намерены установить фонари освещения на 13 улицах.

Кроме того, для бесперебойного энергоснабжения в жилом массиве «Мәртөбе» ведутся работы по замене кабелей и изношенных трансформаторов. В 2025 году запланировано завершить работы по прокладке канализационных сетей в микрорайоне «Мирас».

По просьбе жителей микрорайона «Тассай» аким города поручил ответственным чиновникам рассмот­реть возможность строительства здесь медицинского пункта.

Многие прозвучавшие проблемные вопросы Габит Сыздыкбеков и руководители управлений решали непосредственно на месте. Встречи с населением, которые отныне проходят в новом формате – непосредственно во дворах многоэтажек и в жилых массивах, по мнению жителей, позволяют оперативно решать насущные проблемы. Вопросы, решение которых требует времени и капитальных вложений из городского бюджета, взяты на контроль.

Такие выездные встречи как раз и ценны тем, что позволяют горожанам и городской власти встретиться лицом к лицу. Габит Сыздыкбеков акцентировал внимание районных акиматов и управлений на необходимости постоянного мониторинга ситуации в городе и своевременного решения насущных проблем горожан, а также поручил принять оперативные меры по устранению болевых точек, полагая, что все усилия в первую очередь должны быть направлены на повышение качества жизни.