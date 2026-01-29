На пятом заседании Конституционной комиссии обсудили инициативу по пересмотру ряда положений Основного Закона с целью укрепления суверенитета, расширения механизмов прямой демократии и закрепления традиционных ценностей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Профессор и первый проректор КазНУ им. Аль-Фараби Еркин Дуйсенов отметил, что в тексте Конституции имеются терминологические неточности и стилистические искажения, что требует системного пересмотра положений Основного Закона с учетом современных задач государственного строительства.

«Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ», — отметил Дуйсенов, предложив закрепить новый вариант пункта 1 статьи 3 Конституции.

По его мнению, такая редакция соответствует международным стандартам, в частности положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, и отражает практику закрепления народного суверенитета в ряде демократических стран.

«Всенародный референдум должен стать высшей формой прямого волеизъявления граждан и способом укрепления доверия к политической системе», — подчеркнул он, ссылаясь на опыт Швейцарии, Ирландии и Италии.

Кроме того, в своих публикациях и выступлениях Дуйсенов не раз поднимал вопрос о сохранении традиционных ценностей, предлагая уточнить формулировку статьи 27 Конституции о браке как союзе мужчины и женщины.

Также спикер пояснил, что закрепление нормы в браке между мужчиной и женщиной в Конституции обеспечит защиту института семьи и национальной идентичности.