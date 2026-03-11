В интерактивном формате состоялась встреча помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Армана Кырыкбаева с жителями Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Участники встречи, среди которых были государственные деятели, депутаты, члены Конституционной комиссии, представители творческих и рабочих профессий, молодежных организаций обменялись мнениями о конституционном развитии страны.

В ходе обсуждения Арман Кырыкбаев отметил, что в проекте Новой Конституции учтены три важных принципа: нациоориентированность, цифровизация и человекоцентричность.

Он также провел параллель между действующей Конституцией и проектом, вынесенным на референдум.

«Конституция 1995 года – это Основной закон молодого государства, недавно провозгласившего свою независимость. Новая Конституция станетглавным правовым документом и стратегическим ориентиром современного Казахстана, который за 35 лет сумел утвердиться в качестве ответственной, миролюбивой и сильной«средней державы», – подчеркнул Арман Кырыкбаев.

Эту мысль поддержала председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова:

«Если сегодня, спустя 35 лет независимости, сравнить себя с тем периодом, то можно сказать, что мы стали совершенно другим государством. Это видно даже по формулировкам в Конституции».

По мнению Армана Кырыкбаева, конституционная реформа имеет более глубокий смысл, чем просто обновление правовых норм. Она закладывает основу для формирования в Казахстане института общественного гражданства.

«Новая Конституция – это переход к новой модели государства, основанной на ответственности как власти, так и граждан», – отмечает он.

По его словам, современное государство не может эффективно развиваться, если ответственность лежит только на власти. В новой конституционной модели предполагается более зрелый общественный договор, в котором государство гарантирует права граждан, обеспечивает верховенство закона и справедливость, а граждане, в свою очередь, проявляют активную гражданскую позицию, участвуют в общественной жизни и несут ответственность за будущее страны.

«Именно через такую модель взаимодействия власти и общества можно реализовать ключевые ценности, заложенные в идеи «Справедливого Казахстана», где закон, ответственность и гражданская позиция становятся фундаментом общественного устройства», – подчеркнул Кырыкбаев.

На встрече также выступил депутат Мажилиса Айдос Сарым, который отметил, что в стране проводится активная разъяснительная работа по проекту новой Конституции.

«Мы действительно живём в периоде большого исторического поворота. Не каждому поколению выпадает такая ответственность. Я считаю, что это и ответственность, и честь, возложенные на наше поколение.В конечном счёте наша главная задача – обеспечить жизнь свободных граждан свободной страны. Казахстан ни с кем не воюет и не вступает в конфликты. Самое главное для нас – это внутреннее согласие», – сказал депутат Мажилиса.

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек посвятил свое выступление ответу на циркулирующему в сети тезису о якобы усилении власти Президента.

«Семилетний срок полномочий президента и невозможность повторного избрания – это нововведение, которое пока не получило широкого применения в других странах. На данный момент такая норма существует только у нас. По сути, это очень сильный инструмент против чрезмерной концентрации власти в одних руках и риска ее узурпации».

Также своим мнением о проекте новой Конституции высказались журналист Е. Көпжасар, поэт М. Жұмабай и другие представители экспертно-аналитического сообщества, а также лидеры молодежных организаций, которые в целом поддержали конституционную реформу.