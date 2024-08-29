Народная партия Казахстана сделала обращение по вопросу АЭС

АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В партии призвали казахстанцев принять взвешенное решение по строительству АЭС, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Давайте смотреть на вещи реально – от аварийных отключений ТЭЦ, износа оборудования тепловых станций и, в целом, от дефицита электроэнергии, уже страдают многие регионы нашей страны. Установки солнечной и ветровой энергетики в нашем континентальном климате пока не оправдывают себя. Республика вынуждена импортировать электричество, покупая его у стран-соседей.

Признаем честно – энергетическая структура Казахстана, переданная нам по наследству предыдущими поколениями, физически выработала свой ресурс. Возникает вопрос – какое наследство оставим нашим детям мы? Устаревшие котлоагрегаты? Горы золоотвалов и отравленный воздух? Долги за электричество перед соседними государствами?» - говорится в их обращении.

Партийцы напомнили, что в свое время президент Казахстана предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Теперь наш народ должен сам выбирать свою судьбу, свое будущее. 

Отмечается, что референдум по строительству АЭС – это не только важный экономический, но и масштабный политический шаг.  Со своей стороны, Народная партия Казахстана готова внести свой вклад и провести необходимую организационную, информационную и разъяснительную работу, направленную на то, чтобы казахстанцы сделали выбор, выигрышный и оптимальный для страны.

«Строительство АЭС, по сути, выводит Казахстан на международный уровень. В прошлом году миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подписали с правительством РК страновую рамочную программу (Country Programme Framework) на 2023-2028 годы. Учитывая статус Казахстана, как страны, планирующей строительство своей первой атомной электростанции, проект будет проходить под жестким международным контролем со стороны МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС)», - заявили в НПК.

Нашей республике еще предстоит создать свою школу специалистов по атомной энергетике. И здесь нам поможет успешный опыт стран Западной Европы, Китая, России, Франции, Южной Кореи и Японии. А учитывая то, что урановое сырье в Казахстане имеется свое собственное, так же, как и технологии по переработке его в топливо, мирный атом имеет у нас большие перспективы, говорят в Народной партии.

В партии считают, что обществу следует избавляться от радиофобии.

«Никто не отрицает трагедию Семипалатинского полигона, от которого тяжело пострадали жители целого региона. Но ведь есть значительная разница, между экспериментами с военным оружием и мирным использованием проверенных технологий! Апеллировать к опасности АЭС, намекая на судьбу Чернобыльской и Фукусимской АЭС, тоже нелепо. В мире работают около 200 атомных станций, в состав которых входят свыше 400 энергоблоков. Крупные аварии случились на двух станциях, созданных почти полвека назад, во многом по вине устаревших технологий и человеческого фактора. А мы до сих пор боимся!» - написано в обращении.

В нынешний момент, в разных странах мира строится более полусотни атомных энергоблоков. Будь это реально так невыгодно и опасно, их бы никто не строил, аргументируют в партии.

«Окончательное решение будет принято на общенациональном референдуме осенью. Принято всеми нами, народом Казахстана. Мы и наши дети будем нести ответственность за него и его последствия. Наш народ должен проявить свои лучшие качества – патриотизм, гражданскую сознательность, рационализм и объективность.

Хватит жить вчерашними страхами! Пора избавляться от политического инфантилизма! Мы должны оставить нашим потомкам достойное наследство, обеспечив их теплом и светом, гарантировав им энергетический суверенитет и независимость! АЭС нужна Казахстану!» - говорится в документе.

#НПК #обращение #АЭС

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