Народная партия Казахстана утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

Как отметил глава партии, кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго.

Фото пресс-службы НПК

В центральном офисе Народной партии Казахстана состоялось внеочередное заседание политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева. В ходе заседания было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что при принятии решения о составе депутатской группы, члены Политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.

"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", – сказал председатель НПК.

Итак, ряды мажилисменов пополнили следующие представители партии - опытные ветераны Парламента Магеррам Магеррамов и Ирина Смирнова, а также лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева, участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан и молодой активист, выступающий за новую молодежную политику, Ислам Сункар.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной Избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана успешно преодолела пятипроцентный барьер и прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило НПК 5 парламентских мандатов.