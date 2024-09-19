Народный штаб за АЭС прибыл в Атырау

АЭС
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Народный штаб за строительство АЭС прибыл в нефтяную столицу страны – Атырау. Здесь состоялись встречи с научным сообществом, работниками ТЭЦ, производственниками, представителями нефтегазовой и химической отраслей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на штаб

Фото: пресс-служба Народного штаба

В Атырауском университете нефти и газа имени С. Утебаева состоялась встреча с преподавателями и молодыми учеными вузов региона. Члены Штаба отметили, что вопросы развития науки и социальной поддержки ученых находятся в центре внимания главы государства. Сейчас перед научным сообществом стоят большие задачи по внедрению инновационных технологий и разработок в промышленное производство.

Как отметил генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, основная цель выездов Народного штаба в регионы – это открытый и честный разговор с жителями.

«Мир не стоит на месте, и Казахстан тоже движется в этом плане. Мы хотим рассказать людям, какие есть новости в атомной отрасли, в атомной энергетике, а также поделиться тем, что и у нашей страны есть свои достижения. В принципе Казахстан как неотъемлемая часть всего мира, у нас тоже есть чем гордиться, что рассказать, что показать. Атомная энергетика – это не только атомная электростанция, она используется практически в любой отрасли экономики. Вот об этом мы сегодня говорили с жителями Атырауской области, узнали их мнения», – подчеркнул он.

На встрече с коллективом Атырауской ТЭЦ члены Штаба рассказали о важности бесперебойного надежного источника энергии для нормальной работы систем ЖКХ. В настоящее время Атырауская область в пиковые нагрузки во многом зависит от поставок энергии из России. Помимо высоких финансовых затрат, нехватка энергии не позволяет решать многие производственные задачи. В ближайшее время начнутся работы по включению западных регионов в единую энергосистему страны. 

На заводе по производству пропилена ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» члены Штаба встретились с представителями нефтегазовой и химической промышленности. Для дальнейшего развития промышленного производства и выполнения поручения президента по удвоению ВВП страны к 2029 году главным фактором является стабильное обеспечение энергии.

Далее члены Штаба встретились с сотрудниками предприятий индустриальной зоны «Даулет». Здесь работают компании по производству хлеба, кондитерских, макаронных изделий, мясных консервов, питьевой воды, пошиву одежды, производству строительных смесей и другие. Представители бизнеса, как и в других регионах заявили, что имеющейся дефицит энергии уже сегодня не позволяет запускать новые технологии и сдерживает развитие производства. Многие перспективные проекты не реализуются из-за дефицита электроэнергии.

#Атырау #АЭС #штаб

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