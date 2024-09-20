Народный штаб за строительство АЭС встретился с матерями Кызылорды

Сегодня Народный штаб за строительство АЭС прибыл в город Кызылорду. Здесь прошли встречи с сообществом матерей, аксакалами, сельскими жителями и трудовыми коллективами, сообщает Kazpravda.kz

В Кызылорде, в центре «Анаға тағзым» состоялась встреча с материнским сообществом региона. Как отметили члены Штаба, глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам поддержки материнства и детства. Ежегодно увеличиваются суммы социальных выплат, начала работать программа «Нацфонд – детям», а скоро будет внедрена единая добровольная накопительная система «Келешек».

Члены Народного штаба обсудили с матерями современные мировые тренды развития атомной энергетики, рассказали о работе по развитию мирного атома в нашей стране, ответили на вопросы присутствующих. Особо было подчеркнута важность участия каждого казахстанца в предстоящем референдуме. Это укрепляет диалог в обществе и повышает политическую культуру граждан.

На швейной фабрике Dalatex, производственной площадке нефтяной компании «Торғай-Петролеум», при посещении ТОО «Дорожно-строительная компания» члены Народного штаба за АЭС обсудили с трудовыми коллективами предприятий важность стабильного энергоснабжения для работы промышленных объектов и развития бизнеса.

Кроме того, Народный штаб посетил село Акжарма Сырдарьинского района и аул им. Наги Ильясова, которое известно на весь Казахстан своими рисоводческими хозяйствами.

В разговоре с сельчанами члены Штаба подробно остановились на перспективах развития сельских территорий и текущих проблемах сельчан. Председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев призвал сельчан принять активное участие в предстоящем референдуме.