Народный штаб за строительство АЭС встретился с нефтяниками Мангистау

АЭС
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Как было отмечено на встречах с представителями общественности региона, из-за дефицита энергии многие перспективные производства остаются только на бумаге

Фото: пресс-служба Народного штаба

Члены Народного штаба за строительство АЭС посетили Мангистаускую область. Здесь они провели встречи с нефтяниками, представителями региональной общественности и обсудили с жителями села Сенек перспективы развития региона, сообщает Kazpravda.kz

В Актау члены Народного штаба встретились с работниками АО «Маңғыстаумұнайгаз». В мероприятии приняло участие свыше 150 человек. Было особо отмечено, что глава государства уделяет приоритетное внимание людям труда, среди которых значительное место занимают работники нефтегазовой сферы, вносящие большой вклад в развитие страны. Кроме того, члены Штаба напомнили, что по инициативе президента были внесены поправки в Конституцию, согласно которым земля и ее недра принадлежат народу. Депутатами Парламента был принят новый закон о недропользовании. Теперь все новые крупные месторождения в стране обязаны осваиваться с долей участия национальных компаний в 50% и выше. Также все недропользователи теперь обязаны вкладывать средства в продление добычи на истощаемых месторождениях, либо в развитие того региона, где они находятся. Благодаря этому только в «ӨзенМұнайГаз» и «Маңғыстаумұнайгаз» будут сохранены тысячи рабочих мест.

«Вы знаете, что 6 октября состоится референдум. В своём Послании в этом году президент особо подчеркнул, что выбор в отношении строительства АЭС должен сделать сам народ. Это неизменная позиция главы государства. Все важнейшие решения в стране сейчас выносятся на обсуждение народа. Это показывает, что в обществе формируется новая политическая культура. Каждый гражданин Казахстана должен осознавать свою ответственность за судьбу страны», – сказал руководитель фракции партии «AMANAT» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев.

Члены Народного штаба за АЭС также остановились на одной из острейших проблем региона – дефиците питьевой воды. Так, в этом году выделено 2,5 млрд тенге на завершение строительства водопроводной очистной станции в Форте-Шевченко. Также к 2025 году будет построен новый опреснительный завод в курортной зоне «Кендерли». Продолжается расширение опреснительного завода «Каспий». И все эти амбициозные проекты требуют стабильного энергоснабжения.

В селе Сенек члены Народного штаба за АЭС обсудили с местными жителями актуальные вопросы региона. Это создание новых рабочих мест на селе, получение кредитов, открытие новых производств и другие. В рамках программы «Ауыл аманаты» государство выделяет значительные средства сельчанам под 2,5% для открытия собственного дела.

В этот же день члены Народного штаба за АЭС встретились с представителями общественности Мангистауской области и региональными активистами. В настоящее время регион закупает электричество из-за рубежа в период пиковых нагрузок. Дефицит энергии тормозит открытие новых производств, создание новых рабочих мест, развитие коммунальной инфраструктуры. Из-за дефицита энергии многие перспективные производства остаются только на бумаге. Как рассказали члены Штаба, в настоящее время ведутся работы по включению Мангистау в единую энергосистему страны.

В целом мангистаусцы выразили намерение принять активное участие в предстоящем референдуме, добавили в пресс-службе Народного штаба.

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